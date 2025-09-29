Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Συμφωνία-μαμούθ για την πώληση της Electronic Arts για 55 δισ. δολάρια
Συμφωνία-μαμούθ για την πώληση της Electronic Arts για 55 δισ. δολάρια
Είναι η δημιουργός παιχνιδιών όπως το EA FC, το The Sims, και το Battlefield 6 - Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ των αγοράστών, αλλά και εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ
Η Electronic Arts (EA), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών στον κόσμο, συμφώνησε να πουλήσει την εταιρεία για 55 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το κονσόρτσιουμ των αγοραστών περιλαμβάνει το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), τη Silver Lake και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.
Η εταιρεία είναι συνώνυμη με τον κλάδο των παιχνιδιών εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Είναι γνωστή για την παραγωγή και έκδοση παιχνιδιών όπως το EA FC, παλαιότερα γνωστό ως Fifa, το The Sims, το Mass Effect και το Battlefield 6.
Μόνο τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια της EA έχουν πουλήσει 325 εκατομμύρια αντίτυπα από την πρώτη τους κυκλοφορία το 1993. Το The Sims, όπου οι παίκτες φτιάχνουν τις δικές τους πόλεις, έχει πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα και το Need For Speed περισσότερα από 150 εκατομμύρια.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία, αναφέρει το BBC, όπου ένα σημαντικό μέρος της αγοράς χρηματοδοτείται με δανεισμό. Ειδικότερα, οι εταιρείες που αγοράζουν την EA θα συνεισφέρουν περίπου 36 δισ. δολάρια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια.
Η συμφωνία θα μετατρέψει την EA σε ιδιωτική εταιρεία, οπότε όλες οι μετοχές της θα αγοραστούν και δεν θα διαπραγματεύονται πλέον στο χρηματιστήριο.
Η τιμή αγοράς προσθέτει ένα σημαντικό επιπλέον ποσό 25% στην αγοραία αξία της EA, αποτιμώντας την στα 210 δολάρια ανά μετοχή.
Ο διευθύνων σύμβουλος της EA, Άντριου Γουίλσον, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ισχυρή αναγνώριση» του έργου της εταιρείας.
Ειδικός του κλάδου επισήμανε στο BBC ότι η EA ήταν ανοιχτή σε έναν πιθανό αγοραστή που θα την βοηθούσε να αναβαθμιστεί, ωστόσο, η εξαγορά από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι έκπληξη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κλάδο σχετικά με τη συμφωνία και το χρέος των 20 δισ. δολαρίων που θα έφερνε και το οποίο θα έπρεπε να αποπληρωθεί.
Το κονσόρτσιουμ των αγοραστών περιλαμβάνει το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), τη Silver Lake και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.
Η εταιρεία είναι συνώνυμη με τον κλάδο των παιχνιδιών εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Είναι γνωστή για την παραγωγή και έκδοση παιχνιδιών όπως το EA FC, παλαιότερα γνωστό ως Fifa, το The Sims, το Mass Effect και το Battlefield 6.
Μόνο τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια της EA έχουν πουλήσει 325 εκατομμύρια αντίτυπα από την πρώτη τους κυκλοφορία το 1993. Το The Sims, όπου οι παίκτες φτιάχνουν τις δικές τους πόλεις, έχει πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα και το Need For Speed περισσότερα από 150 εκατομμύρια.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία, αναφέρει το BBC, όπου ένα σημαντικό μέρος της αγοράς χρηματοδοτείται με δανεισμό. Ειδικότερα, οι εταιρείες που αγοράζουν την EA θα συνεισφέρουν περίπου 36 δισ. δολάρια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια.
Η συμφωνία θα μετατρέψει την EA σε ιδιωτική εταιρεία, οπότε όλες οι μετοχές της θα αγοραστούν και δεν θα διαπραγματεύονται πλέον στο χρηματιστήριο.
Η τιμή αγοράς προσθέτει ένα σημαντικό επιπλέον ποσό 25% στην αγοραία αξία της EA, αποτιμώντας την στα 210 δολάρια ανά μετοχή.
Ο διευθύνων σύμβουλος της EA, Άντριου Γουίλσον, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ισχυρή αναγνώριση» του έργου της εταιρείας.
Ειδικός του κλάδου επισήμανε στο BBC ότι η EA ήταν ανοιχτή σε έναν πιθανό αγοραστή που θα την βοηθούσε να αναβαθμιστεί, ωστόσο, η εξαγορά από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι έκπληξη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κλάδο σχετικά με τη συμφωνία και το χρέος των 20 δισ. δολαρίων που θα έφερνε και το οποίο θα έπρεπε να αποπληρωθεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα