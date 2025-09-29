Συμφωνία-μαμούθ για την πώληση της Electronic Arts για 55 δισ. δολάρια

Είναι η δημιουργός παιχνιδιών όπως το EA FC, το The Sims, και το Battlefield 6 - Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ των αγοράστών, αλλά και εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ