Έκθεση ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από την εκπαίδευση ως τη φορολογική συμμόρφωση

Η έκθεση επιβεβαιώνει με 19 συγκεκριμένα παραδείγματα πως η Ελλάδα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα πεδία - Οι έξυπνοι βοηθοί ΤΝ «mAigov» και «mAiGreece» βοηθούν τους πολίτες να πλοηγηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να λάβουν πληροφορίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα