Προγραμματίζοντας το ελληνικό μέλλον με Vibecoding!

Στις 28 Αυγούστου, η Αθήνα φιλοξενεί το “Vibecode the Future”, ένα hackathon που φέρνει φρέσκια ενέργεια, καινοτομία και δημιουργικότητα στην ελληνική startup σκηνή. Η διοργάνωση γίνεται από το VAIM και το NOUS Circle, με στόχο να ενώσει ανθρώπους από κάθε υπόβαθρο, οπως καλλιτέχνες, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, για να δημιουργήσουν MVPs, να συνδεθούν με τεχνικούς ειδικούς και επενδυτές και να χτίσουν μαζί ιδέες με προοπτική.



«Θέλουμε να σπάσουμε το στερεότυπο ότι μόνο όσοι σπουδάζουν business ή πληροφορική μπορούν να ιδρύσουν startup. Η Ελλάδα είναι γεμάτη ταλέντο και ήρθε η στιγμή να το αναδείξουμε στην πράξη», δηλώνει η 21χρονη Μαργιάννα Μανωλιουδάκη, AI enthusiast, φοιτήτρια του Brandeis University με διεθνείς διακρίσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη, και στόχο να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά σε δημιουργούς και καινοτόμους κάθε υπόβαθρου. «Το Vibecoding ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές δεξιότητες για να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».



Πού & πότε: 28 Αυγούστου, Αθήνα



Η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ: lu.ma/t8hmd4w6



Το Vibecode the Future υποστηρίζεται από οργανισμούς που επενδύουν ουσιαστικά στη νέα γενιά Entrepreneurs όπως η Apeiron Ventures, ένα venture capital fund αρχικού σταδίου που στηρίζει τολμηρούς ιδρυτές σε B2B enterprise software και GenZ B2C προϊόντα.



Όπως μας λέει ο Δημήτρης Καλαβρός:



Η Apeiron Ventrus Δεν προσφέρει μόνο κεφάλαιο, αλλά και πρόσβαση σε στρατηγική, δίκτυο και μακροχρόνια συνεργασία.



Από sponsors έχουμε και την

Την Cloudevo που θα φέρει αρκετούς mentorες και την τεχνογνωσία της στο A.I,

Την Gamma AI, που προσφέρει την πλατφόρμα της καθώς και οικονομική χορηγία,

Την Lovable, που παρέχει credits για την πλατφόρμα της

Την efood, που μας υποστηρίζει με χορηγία φαγητού

Και φυσικά χορηγό επικοινωνίας το Πρώτο Θέμα.

