Συγκρότημα που έφτασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες στο Spotify αποκαλύφθηκε ότι ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

Πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify σε διάστημα λίγων εβδομάδων απέκτησε το συγκρότημαπου με δύο άλμπουμ κατάφερε να γίνει viral σε χρόνο μηδέν, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ.Η καταξίωση όμως δεν ήρθε ποτέ. Κι αυτό επειδή οι δημιουργοί του συγκροτήματος παραδέχθηκαν ότι η μουσική, οι εικόνες προώθησης αλλά και το συνολικό αφήγημα της ιστορίας της μπάντας ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Κατόπιν αυτών ανοίγει και πάλι η συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία, με μουσικούς να ζητούν να υπάρχει ειδική σήμανση από τις πλατφόρμες.Αρχικά, το «συγκρότημα» αρνήθηκε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο δύο άλμπουμ με τίτλους Floating On Echoes και Dust And Silence, σε ύφος παρόμοιο με το country folk των Crosby, Stills, Nash & Young.Οι Velvet Sundown αποτελούνται από τον τραγουδιστή Gabe Farrow, τον κιθαρίστα Lennie West, τον συνθέτη Milo Raines και τον Orion «Rio» Del Mar στα κρουστά. Κανένα άτομο με επιβεβαιωμένη σχέση με το συγκρότημα δεν έχει μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν υπάρχουν αρχεία από ζωντανές εμφανίσεις.Στη συνέχεια ένα «έκτακτο μέλος» δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το συγκρότημα χρησιμοποίησε πλατφόρμα για τη δημιουργία των τραγουδιών του και ότι πρόκειται για «καλλιτεχνική απάτη».Αρχικά οι λογαριασμοί του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αρνήθηκαν. Όμως εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναγκάστηκαν να παραδεχθούν την αλήθεια. «Όχι ακριβώς άνθρωπος. Όχι ακριβώς μηχανή», αλλά ζει «κάπου ανάμεσα» δήλωσαν, ενώ περιέγραψαν αυτό που κάνουν ως «συνθετικό μουσικό project καθοδηγούμενο από ανθρώπινη δημιουργική κατεύθυνση»Εδώ και καιρό υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε δημιουργικούς τομείς. Καλλιτέχνες όπως οκαι ηπιέζουν να απαγορευτεί η χρήση της.Ο Ρομπέρτο Νέρι διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ivors, που είναι ο κορυφαίος βρετανικός οργανισμός για στιχουργούς και συνθέτες τόνισε στην εφημερίδα The Guardian: «Τα συγκροτήματα που δημιουργούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως οι Velvet Sundown, τα οποία προσεγγίζουν μεγάλο κοινό χωρίς να εμπλέκουν ανθρώπους δημιουργούς, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, την πνευματική ιδιοκτησία και τη συναίνεση».Ο Νέρι πρόσθεσε ότι αν «χρησιμοποιηθεί ηθικά», η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη σύνθεση τραγουδιών, αλλά δήλωσε ότι προς το παρόν ο οργανισμός ανησυχεί για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «βαθιά προβληματικά ζητήματα» σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική.