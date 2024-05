Survival starter pack για τις συναυλίες του καλοκαιριού

Sponsored Content



To καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του όλες οι δεκάδες συναυλίες που περίμενες τον χειμώνα. Πάρκα, ειδικοί χώροι, πλατείες και θέατρα γεμίζουν μουσικές, φωνές και χρώμα, καθιστώντας τη συγκεκριμένη εποχή αναμφισβήτητα την πιο όμορφη του χρόνου. Έχεις κλείσει θέση για το αγαπημένο σου μουσικό event, για τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη εδώ και μήνες; Τέλεια, αν ναι, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Τι ολοκληρώνει το μαγικό σκηνικό; Να εξοπλιστείς και με όλα εκείνα τα εργαλεία που θα απαθανατίσουν για πάντα τις όμορφες αναμνήσεις σου.

Η σωστή συναυλία χρειάζεται gadgets, έτσι ώστε να την απολαύσεις χωρίς να σου λείψει τίποτα. Φωτογραφικές μηχανές, smartwatches, selfie sticks ή ακόμα και powerbanks είναι τουλάχιστον μερικά από αυτά που θα πρέπει να έχεις στην τσάντα σου. Δεν είναι βαριά και σε γλιτώνουν από περιττό άγχος. Έχεις μείνει ποτέ από μπαταρία κατά τη διάρκεια της αγαπημένης σου συναυλίας; Δύσκολα τα πράγματα αν η απάντηση είναι θετική, οπότε μην χάνεις χρόνο.

Οικονομία χώρου με ένα smartwatch



Ξεκινώντας όμως να κάνεις έρευνα για την επιλογή των απαραίτητων gadgets, μήπως πρέπει να σκεφτείς και τη λύση ενός smartwatch; Δεν λέμε, καλά τα smartphones, όλοι τα έχουμε στις συναυλίες ανά χείρας για να ανεβάζουμε και τα κατάλληλα stories στα social media, υπάρχουν όμως φορές που αυτό το «μπες βγες» μέσα στην τσάντα ή την τσέπη είναι επικίνδυνο. Ή τέλος πάντων κάποια στιγμή θες να το αφήσεις στην άκρη για να απολαύσεις χωρίς διακοπές την αγαπημένη σου ερμηνεία! Κι εδώ έρχεται το smartwatch. Εσύ συνεχίζεις να λαμβάνεις όλες τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα από φίλους, ενώ το απόλυτο gadget βρίσκεται… στο χέρι σου!

Αν θες λίγη ακόμα βοήθεια στην επιλογή, μια καλή πρόταση είναι το Huawei Watch GT 4 Black Strap, το οποίο είναι ευρέως συμβατό με βελτιωμένη διαχείριση υγείας 24/7, διάρκεια μπαταρίας έως 2 εβδομάδες, λειτουργία Always On Display, Επιστημονικό Προπονητή Άσκησης και εμφανίσεις γεμάτες χρώμα που θα λατρέψεις, ενώ παρέχεται σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Αν πάλι θες μια άλλη εταιρεία, υπάρχει και η πρόταση του Samsung Galaxy Watch6 44mm Graphite. Με Wear OS απολαμβάνεις όλες τις γνωστές υπηρεσίες της Google και της Samsung (Samsung Health, Find my phone, Google Maps, Google Assistant, Google Pay κ.ά.) που έχεις αγαπήσει στο κινητό σου. Και όλα αυτά με καλαίσθητη και κομψή σχεδίαση που συμπληρώνει τέλεια το καθημερινό στυλ σου.

Απαθανάτισε τη στιγμή για πάντα



Έχουμε όμως και συνέχεια. Όλοι διαθέτουμε ένα «έξυπνο» κινητό, ωστόσο παρόλο που είναι ικανό για να καταγράψει τις σημαντικότερες στιγμές σου γενικά, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας ενδεχομένως να τα βρει… μπαστούνια. Λίγο ο φωτισμός που είναι ιδιαίτερος, κάτι που ο κόσμος κινείται συνεχώς και χορεύει, οι λήψεις σου δεν μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστες και πιθανότατα δεν θα έχουν την ποιότητα που περίμενες. Γι΄αυτό η λύση είναι μία. Κάνε δικιά σου την φωτογραφική μηχανή που έχει τα χαρακτηριστικά που θες.

Οι μηχανές είναι φτιαγμένες για καταστάσεις σαν κι αυτή, έχοντας την ικανότητα να καταγράφουν ομαλή εικόνα ακόμα και στην πιο δύσκολη περίπτωση. Ρίξε μια ματιά, λόγου χάρη, στην Kodak Digital Camera AZ405 Black. Με κορυφαίο αισθητήρα 20MP BSI CMOS και εκπληκτικό οπτικό ζουμ 40x, η φωτογραφική μηχανή KODAK PixPro AZ405 θα σου επιτρέψει να τραβήξεις εκπληκτικές φωτογραφίες του… φεγγαριού και οποιουδήποτε αντικειμένου, επίγειου ή ουράνιου, θέλεις να φέρεις κοντά, πολύ κοντά, την ώρα που παίζει μουσική ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης! Ο μεγάλος αισθητήρας 20MP αυτής της υπέροχης «ultra long zoom» κάμερας θα σου επιτρέψει στη συνέχεια να εκτυπώσεις τις φωτογραφίες σου σε μέγεθος… αφίσας χωρίς ίχνος «κόκκου» ή απώλειες στην ποιότητα της εικόνας και να γεμίσεις το δωμάτιο σου με όσα έζησες!

Αction cameras ή αλλιώς ό,τι πρέπει για τη συναυλία



Kαι μιας και μιλάμε για συναυλίες και μουσικά events, τι να πει κανείς για τις action cameras… Τα λόγια είναι περιττά. Αν δεν συνίστανται για ανάλογα γεγονότα, τότε για πού; Οι μπαταρίες τους δε, είναι μεγάλης χωρητικότητας ενώ εναλλάσσονται με μια κίνηση. Με την προσθήκη μίας κάρτας μνήμης θα έχεις τον χώρο που χρειάζεσαι για να γράψεις όσο μεγάλα βίντεο θες ενώ μπορείς να τις προσαρμόσεις επάνω σου -αν δε θες να τις κρατάς- για ακόμα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, δες την Insta360 Action Camera X4. Έρχεται με μεγαλύτερη μπαταρία για έως και 67% μεγαλύτερη αυτονομία (σε σύγκριση με την Insta360 X3), 4x μικρόφωνα και αναβαθμισμένο αλγόριθμο ήχου, προσαρμόσιμα πλήκτρα και νέες λειτουργίες και σαν να μην έφταναν αυτά παρέχει και… ψηφιακό βοηθό με Τεχνητή Νοημοσύνη και AI Editing για να δημιουργείς on-device βίντεο με τις καλύτερες στιγμές!

Εξαιρετική επιλογή θεωρείται και η GoPro Hero 10 Black! Η βελτιωμένη ποιότητα της μπροστινής οθόνης σου δίνει τη δυνατότητα να την έχεις ενεργή κατά την διάρκεια της εγγραφής, μπορείς να κάνεις preview όλα τα video και τις φωτογραφίες στο κινητό σου τηλέφωνο, ενώ μεταφέρεις τα αρχεία σου στον υπολογιστή ενσύρματα ή ασύρματα με μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να έχεις την κάμερα έτοιμη για την επόμενη φάση της περιπέτειας σε μηδενικό χρόνο! Και επειδή οι συναυλίες είναι συνήθως νύχτα, έχε υπόψιν πως η GoPro Hero 10 διαθέτει όλες τις αγαπημένες λειτουργίες όπως η χρήση της ως Webcam, βελτιωμένη νυχτερινή φωτογράφιση, TimeWarp 3.0 και HindSight που σου επιτρέπει να μην χάνεις στιγμή από τις περιπέτειές σου!