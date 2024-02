Transformers: Έγιναν 40 χρονών κι εμείς νιώθουμε γέροι

Κλείσιμο

Το franchise Transformers είναι μέρος της ποπ κουλτούρας για σχεδόν 40 χρόνια. Η ιστορία των Autobots και ο ατελείωτος πόλεμος τους ενάντια στους Decepticons έχει διαδραματιστεί σε κινούμενα σχέδια, anime, κόμικς και ταινίες ζωντανής δράσης. Οι θαυμαστές έχουν κολλήσει με το franchise λόγω των ενδιαφέροντων χαρακτήρων και της συναρπαστικής παράδοσης.Το Transformers έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο του το 1984 με τις επαναστατικές φιγούρες δράσης ρομπότ σε όχημα, που ενισχύονται από μια σειρά κόμικ και μια γεμάτη δράση σειρά κινουμένων σχεδίων, The Transformers. Το λανσάρισμα ήταν τεράστια επιτυχία και παρουσίασε χαρακτήρες όπως οι Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Starscream και άλλοι που έγιναν αγαπημένοι των θαυμαστών και οι απόλυτοι ήρωες και κακοί του Cybertron.Σήμερα, εκατοντάδες ρομπότ συνεχίζουν να εντάσσονται στο franchise και να απεικονίζουν τη βασική ικανότητα της μάρκας να αλλάζει και να προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα, ενώ προσφέρει μια ποικιλία τρόπων παιχνιδιού για μια νέα γενιά θαυμαστών.Αντλώντας έμπνευση από την προέλευση της μάρκας το 1984, η Hasbro θα λανσάρει μια συναρπαστική σειρά προϊόντων, προωθήσεων, εμπειριών και περιεχομένου γεμάτο δράση καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, επιτρέποντας στις νέες γενιές να ανακαλύψουν από πού ξεκίνησαν όλα.Πάνω από 40 ξεχωριστές φιγούρες επετείου της Hasbro Transformers θα είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια του εορτασμού του έτους. Κάθε συσκευασία προϊόντος θα φέρει την επωνυμία με το λογότυπο της 40ης επετείου Transformers, συμπεριλαμβανομένων των φιγούρων Shockwave και Grimlock που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Transformers Generations Comic Edition.Τον Μάρτιο, η Hasbro Pulse θα ξεκινήσει την 40η επέτειο με ένα Hasbro Pulse Fanstream και εβδομαδιαίο περιεχόμενο εστιασμένο στους θαυμαστές.