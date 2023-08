PS5: Τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει η αγαπημένη μας κονσόλα

Κλείσιμο

Μετά από λίγη αναμονή, η Sony ξεκίνησε να κάνει διαθέσιμη την σχετική beta για cloud game streaming σε όλους του συνδρομητές του PS Plus Premium. Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες από ResetEra και Reddit ήδη έχουν ξεκινήσει να αναφέρουν ότι λαμβάνουν προσκλήσεις για την beta του cloud streaming στοΧάρη στην νέα δυνατότητα μπορείτε να κάνετε stream παιχνίδια σε PS5 σε ανάλυση έως και 4K και να παίζετε ατελείωτες ώρες με το χειριστήριοαλλά και τοπου θα σας βοηθήσει να «βυθιστείτε» στην απόλυτη εμπειρία gaming, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο για να ακούτε τους αντιπάλους σας από… μακριά.Ενώ οι εκπρόσωποι της Sony δεν έχουν πρόσθετες λεπτομέρειες, αρκετοί χρήστες στο δημοφιλές gaming φόρουμ λένε ότι κατάφεραν να το δοκιμάσουν και μοιράστηκαν τις πρώτες τους εντυπώσεις.Όπως αναφέρουν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αναλύσεις 720p, 1080, 1440p και 2160p (4K), με τα παιχνίδια να φορτώνουν αυτόματα στο cloud, ώστε να μπορείτε να παίξετε όποτε θέλετε.Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν η «μέγιστη ανάλυση» 4K αναφέρεται στην ανάλυση απόδοσης (δηλαδή στα γραφικά του παιχνιδιού) ή στην ανάλυση ροής (το πραγματικό μέγεθος των εικόνων που μεταδίδονται στην τηλεόρασή σας) και τα δύο είναι θετικά, μιας και θα απογειώσουν το παιχνίδι σας.Οι εικόνες πρέπει να συμπιέζονται για να μεταδίδονται γρήγορα στο Διαδίκτυο 60 φορές το δευτερόλεπτο (ή περισσότερες) και αυτή η συμπίεση μπορεί συχνά να εκδηλωθεί με θολές εικόνες χαλώντας ένα κατά τα άλλα άψογο παιχνίδι. To streaming σε ανάλυση 4Κ έρχεται να διορθώσει την κατάσταση, ακόμα κι αν δεν έχετε οθόνη 4K.Τον Ιούνιο, όταν η Sony ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι σχεδίαζε να δοκιμάσει το cloud game streaming, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι θα περιλαμβάνει «τίτλους PS5 από τον Κατάλογο παιχνιδιών PlayStation Plus και Δοκιμές παιχνιδιών, καθώς και υποστηριζόμενους ψηφιακούς τίτλους PS5 που έχουν ήδη οι παίκτες».Επιπλέον παιχνίδια αναμένονται να προστεθούν με την πάροδο του χρόνου.Εάν λοιπόν, ακόμα δεν το έχετε κάνει τώρα έφτασε η στιγμή να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να προμηθευτείτε το δικό σας, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε κονσόλες ενώ θα το παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.Για μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία gaming μην ξεχάσετε το νέο, καινοτόμοπου διαθέτει απτική ανάδραση και δυναμικά εφέ σκανδάλης αλλά και το, τα νέα ακουστικά της Sony που διαθέτουν βελτιωμένη σχεδίαση με διπλά μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου, φόρτιση USB Type-C® και μια σειρά στοιχείων ελέγχου για εύκολη χρήση.Μάλιστα θα τα παραλάβετε όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσίαΤώρα μπορείτε να επωφεληθείτε σε κάθε σας αγορά με απευθείας 10€ επιστροφή, ολοκληρώνοντας τις αγορές σας με οποιαδήποτε κάρτα