Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Το ελληνικό νησί που γιάτρεψε την ψυχή της γλύπτριας Μπάρμπαρα Χέπγουορθ μετά τον θάνατο του γιου της σε αεροπορικό δυστύχημα
Το ελληνικό νησί που γιάτρεψε την ψυχή της γλύπτριας Μπάρμπαρα Χέπγουορθ μετά τον θάνατο του γιου της σε αεροπορικό δυστύχημα
Η γλύπτρια αφού επισκέφθηκε αρκετές ελληνικές περιοχές, βρήκε τον τόπο που της προσέφερε προσωπική αλλά και καλλιτεχνική αναγέννηση
Παρηγοριά στην Ελλάδα βρήκε το 1954, η κορυφαία αγγλίδα γλύπτρια Μπάρμπαρα Χέπγουορθ, η οποία μετά τον ξαφνικό θάνατο του, μόλις 23 χρόνων, γιου της, είχε βυθιστεί στη θλίψη. Αφού επισκέφθηκε αρκετές ελληνικές περιοχές, βρήκε τον τόπο που της προσέφερε προσωπική αλλά και καλλιτεχνική αναγέννηση...
Αν και η σπουδαία γλύπτρια είναι κυρίως συνδεδεμένη με την Κορνουάλη, το 1954 βρήκε καταφύγιο σε κάποιο νησί του Αιγαίου, αφού πρώτα περπάτησε και περιπλανήθηκε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το μέρος που της πρόσφερε γαλήνη, ψυχική ανάταση και έμπνευση ήταν η Πάτμος σύμφωνα με τους Financial Times.
Τo συγκεκριμένο ταξίδι της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ, συνδέεται και με τη βαθιά φιλία που ανέπτυξε από το 1930 με τη συλλέκτρια τέχνης Μάργκαρετ Γκάρντινερ. Οι δυο γυναίκες μοιράζονταν τα μυστικά τους, από τα πρώτα φλιτζάνια τσάι που ήπιαν. Η μια στήριξε την άλλη σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους. Για παράδειγμα, όταν η Γκάρντινερ βίωνε έναν επώδυνο χωρισμό, η Χέπγουορθ τη φιλοξένησε σε μια αγροικία στο Σάφολκ, προτρέποντάς την να γράψει «ακριβώς ό,τι της έρχεται στο μυαλό… πολλά πράγματα καταπιέζονται και θάβονται».
Παράλληλα, μοιράζονταν τη δυσφορία τους για τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού εν μέσω πολέμου. «Μπορεί κανείς εύκολα να πεθάνει από την εξάντληση ανησυχώντας για τους σκόρους, την καθαριότητα, τα λάχανα και ούτω καθεξής, και για ποιο σκοπό;» αναρωτιόταν η γλύπτρια.
Όταν ο θάνατος του νεαρού Πολ βύθισε τη Χέπγουορθ σε «ανείπωτη οδύνη», η Γκάρντινερ αποφάσισε, το καλοκαίρι του 1954, να ταξιδέψει μαζί με τη θλιμμένη φίλη της στην Ελλάδα.
Χρόνια μετά τη συμμετοχή της σε αυτό που αποκαλούσε «την πρώτη μεταπολεμική βρετανική κρουαζιέρα από την Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου», η ίδια εκμυστηρεύτηκε πως το ταξίδι ήταν «τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που ακόμα και τώρα, μια ολόκληρη δεκαετία μετά, μόλις και μετά βίας μπορώ να μιλήσω γι' αυτή την εμπειρία. Είναι βαθιά ριζωμένη στη δουλειά μου».
Μετά τη Ρόδο, όπου η Χέπγουορθ σημείωσε στο ημερολόγιό της τη λακωνική αλλά γεμάτη μυστήριο φράση «Παλιά πόλη πολύ περίεργη», εξυμνώντας παράλληλα τους «πανέμορφους» ανεμόμυλους του λιμανιού, το «Μιαούλης» κατέπλευσε στην Κω στις 29 Αυγούστου 1954.
Αν και η σπουδαία γλύπτρια είναι κυρίως συνδεδεμένη με την Κορνουάλη, το 1954 βρήκε καταφύγιο σε κάποιο νησί του Αιγαίου, αφού πρώτα περπάτησε και περιπλανήθηκε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Το μέρος που της πρόσφερε γαλήνη, ψυχική ανάταση και έμπνευση ήταν η Πάτμος σύμφωνα με τους Financial Times.
Η αφορμή για το ταξίδιΗ Χέπγουορθ ήταν βυθισμένη στη θλίψη, αφού λίγο καιρό πριν από το συγκεκριμένο ταξίδι, είχε βιώσει το πλέον τραγικό γεγονός που μπορεί να ζήσει ένας γονιός... Ο γιος της, Πολ, ο οποίος υπηρετούσε ως πιλότος στη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF) έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στις 13 Φεβρουαρίου 1953.
Τo συγκεκριμένο ταξίδι της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ, συνδέεται και με τη βαθιά φιλία που ανέπτυξε από το 1930 με τη συλλέκτρια τέχνης Μάργκαρετ Γκάρντινερ. Οι δυο γυναίκες μοιράζονταν τα μυστικά τους, από τα πρώτα φλιτζάνια τσάι που ήπιαν. Η μια στήριξε την άλλη σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους. Για παράδειγμα, όταν η Γκάρντινερ βίωνε έναν επώδυνο χωρισμό, η Χέπγουορθ τη φιλοξένησε σε μια αγροικία στο Σάφολκ, προτρέποντάς την να γράψει «ακριβώς ό,τι της έρχεται στο μυαλό… πολλά πράγματα καταπιέζονται και θάβονται».
Παράλληλα, μοιράζονταν τη δυσφορία τους για τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού εν μέσω πολέμου. «Μπορεί κανείς εύκολα να πεθάνει από την εξάντληση ανησυχώντας για τους σκόρους, την καθαριότητα, τα λάχανα και ούτω καθεξής, και για ποιο σκοπό;» αναρωτιόταν η γλύπτρια.
Όταν ο θάνατος του νεαρού Πολ βύθισε τη Χέπγουορθ σε «ανείπωτη οδύνη», η Γκάρντινερ αποφάσισε, το καλοκαίρι του 1954, να ταξιδέψει μαζί με τη θλιμμένη φίλη της στην Ελλάδα.
Σταθμός στη ζωή της, η επίσκεψη στην ΕλλάδαΑν και η Χέπγουορθ επισκέφθηκε την Ελλάδα μόλις μία φορά, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σταθμό στη ζωή της. Υπήρξε διαρκής πηγή καλλιτεχνικής και πνευματικής τροφοδοσίας, στην οποία αναφερόταν μέχρι το τέλος της ζωής της. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής της κρατούσε μπλοκ σχεδίου και ημερολόγιο ταξιδιού, γεμάτο σημειώσεις, σκέψεις και χρώματα, έχοντας δηλώσει: «Περίμενα 30 χρόνια για να δω την Ελλάδα».
Χρόνια μετά τη συμμετοχή της σε αυτό που αποκαλούσε «την πρώτη μεταπολεμική βρετανική κρουαζιέρα από την Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου», η ίδια εκμυστηρεύτηκε πως το ταξίδι ήταν «τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου που ακόμα και τώρα, μια ολόκληρη δεκαετία μετά, μόλις και μετά βίας μπορώ να μιλήσω γι' αυτή την εμπειρία. Είναι βαθιά ριζωμένη στη δουλειά μου».
Το ταξίδιΗ διαδρομή ξεκίνησε με μια διανυκτέρευση στη Βενετία σε ένα και συνεχίστηκε με την επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο «Μιαούλης». Εν πλω, οι επιβάτες παρακολουθούσαν διαλέξεις από τέσσερις κλασικούς φιλολόγους των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ. Η κρουαζιέρα περιλάμβανε στάσεις στην Κέρκυρα, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στην Κρήτη και μια «σύντομη στάση χωρίς αποβίβαση» στην Ιθάκη.
Μετά τη Ρόδο, όπου η Χέπγουορθ σημείωσε στο ημερολόγιό της τη λακωνική αλλά γεμάτη μυστήριο φράση «Παλιά πόλη πολύ περίεργη», εξυμνώντας παράλληλα τους «πανέμορφους» ανεμόμυλους του λιμανιού, το «Μιαούλης» κατέπλευσε στην Κω στις 29 Αυγούστου 1954.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της κρουαζιέρας, οι ταξιδιώτες στην Κω μπορούσαν να επισκεφθούν «τις ανασκαφές της ελληνικής και ρωμαϊκής πόλης, καθώς και τον τεράστιο πλάτανο (που θεωρείται ηλικίας σχεδόν 2.500 ετών) κάτω από τον οποίο λέγεται ότι ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της Ιατρικής, παρείχε τις θεραπείες του». Η Χέπγουορθ κατέγραψε τον «μεγάλο πλάτανο με γιγαντιαία περιφέρεια», χαρακτηρίζοντας την Κω «ειδυλλιακή» και «αυθεντική», μια πραγματική «απόλαυση» μετά τη Ρόδο.
Στο ταξιδιωτικό της ημερολόγιο, η Χέπγουορθ παραδεχόταν πως λειτουργούσε «αντικοινωνικά», προσπαθώντας να «αποφύγει κάθε επαφή και τις τυπικές κοινωνικές υποχρεώσεις». Επιζητούσε να είναι «η πρώτη που αποβιβάζεται μόνη, η πρώτη που φτάνει στον αρχαιολογικό χώρο μόνη, ξεφεύγοντας από τη διάλεξη».
Οι περιγραφές της για την Πάτμο είναι τόσο απαλές όσο τα κύματα που αγγίζουν το λιμάνι. Ανέβηκε με γαϊδουράκι στην «υπέροχη κορυφή» του νησιού, όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από εκεί σημείωσε πως «η καμπύλη του ορίζοντα ήταν παντοδύναμη και τα νησιά ανέδυαν μέσα από το νερό σαν λουλούδια στον ήλιο».
Η θέα την καθήλωσε: ένιωθε ότι αντίκριζε «έναν ανοιχτό άτλαντα. Μπορούσες να δεις μια απειρία νησιών να υποχωρούν στο βάθος. Ήταν σαν να είσαι αστροναύτης».
Στη συνέχεια, κατέβηκε από τη Χώρα με τα πόδια προς το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον ιερό τόπο όπου, γύρω στο 95 μ.Χ., ο Άγιος Ιωάννης συνέγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης.
Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της, η Χέπγουορθ ανακάλεσε μια χαρακτηριστική εικόνα από τη διαδρομή: «Στην Πάτμο, καθώς κατέβαινα μια πλαγιά, είδα έναν μόνο μαυροφορεμένο Έλληνα Ορθόδοξο ιερέα να στέκεται κάτω από εμένα σε μια καταάσπρη αυλή, με τη μπλε θάλασσα στο βάθος και, στον καμπύλο ορίζοντα, τις ακτές άλλων στεριών. Αυτή η μεμονωμένη ανθρώπινη φιγούρα μου φάνηκε τότε ότι έδινε την κλίμακα ολόκληρου του σύμπαντος».
Στο ημερολόγιό της υπάρχει ένα λιτό σχέδιο με μολύβι από το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, γεμάτο καμπύλες και εσταυρωμένους, φιλοτεχνημένο πάνω σε μια μπλε νερομπογιά που ανοίγει προς τα πάνω, σαν τη θάλασσα που ενώνεται με τον ουρανό. Ανάμεσα στις σελίδες διατηρούνται ακόμα αποξηραμένα λουλούδια και φυτά, αποτυπώνοντας τη βαθιά της σύνδεση με το τοπίο.
Η παρατεταμένη επίσκεψή της στην Ελλάδα επηρέασε βαθύτατα το εικαστικό της έργο. Μετά την επιστροφή της, η Μπάρμπαρα Χέπγουορθ δημιούργησε μια σειρά από γλυπτά, στα οποία έδωσε ονόματα αρχαίων ελληνικών τοποθεσιών.
Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: hepworthwakefield.org
Το νησί που άγγιξε τη ψυχή τηςΑν και η Ελλάδα «ξεπέρασε ακόμα και τις μεγαλύτερες προσδοκίες της», ήταν η Πάτμος εκείνη που άγγιξε ιδιαίτερα την ψυχή της, μεταδίδοντάς της «την απόλυτη ανάταση του ανθρώπινου πνεύματος». Το νησί, γνωστό από παλιά ως ιερός τόπος, κέρδισε αμέσως τη γλύπτρια.
Στο ταξιδιωτικό της ημερολόγιο, η Χέπγουορθ παραδεχόταν πως λειτουργούσε «αντικοινωνικά», προσπαθώντας να «αποφύγει κάθε επαφή και τις τυπικές κοινωνικές υποχρεώσεις». Επιζητούσε να είναι «η πρώτη που αποβιβάζεται μόνη, η πρώτη που φτάνει στον αρχαιολογικό χώρο μόνη, ξεφεύγοντας από τη διάλεξη».
Οι περιγραφές της για την Πάτμο είναι τόσο απαλές όσο τα κύματα που αγγίζουν το λιμάνι. Ανέβηκε με γαϊδουράκι στην «υπέροχη κορυφή» του νησιού, όπου βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Από εκεί σημείωσε πως «η καμπύλη του ορίζοντα ήταν παντοδύναμη και τα νησιά ανέδυαν μέσα από το νερό σαν λουλούδια στον ήλιο».
Η θέα την καθήλωσε: ένιωθε ότι αντίκριζε «έναν ανοιχτό άτλαντα. Μπορούσες να δεις μια απειρία νησιών να υποχωρούν στο βάθος. Ήταν σαν να είσαι αστροναύτης».
Στη συνέχεια, κατέβηκε από τη Χώρα με τα πόδια προς το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον ιερό τόπο όπου, γύρω στο 95 μ.Χ., ο Άγιος Ιωάννης συνέγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης.
Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της, η Χέπγουορθ ανακάλεσε μια χαρακτηριστική εικόνα από τη διαδρομή: «Στην Πάτμο, καθώς κατέβαινα μια πλαγιά, είδα έναν μόνο μαυροφορεμένο Έλληνα Ορθόδοξο ιερέα να στέκεται κάτω από εμένα σε μια καταάσπρη αυλή, με τη μπλε θάλασσα στο βάθος και, στον καμπύλο ορίζοντα, τις ακτές άλλων στεριών. Αυτή η μεμονωμένη ανθρώπινη φιγούρα μου φάνηκε τότε ότι έδινε την κλίμακα ολόκληρου του σύμπαντος».
Στο ημερολόγιό της υπάρχει ένα λιτό σχέδιο με μολύβι από το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, γεμάτο καμπύλες και εσταυρωμένους, φιλοτεχνημένο πάνω σε μια μπλε νερομπογιά που ανοίγει προς τα πάνω, σαν τη θάλασσα που ενώνεται με τον ουρανό. Ανάμεσα στις σελίδες διατηρούνται ακόμα αποξηραμένα λουλούδια και φυτά, αποτυπώνοντας τη βαθιά της σύνδεση με το τοπίο.
Η παρατεταμένη επίσκεψή της στην Ελλάδα επηρέασε βαθύτατα το εικαστικό της έργο. Μετά την επιστροφή της, η Μπάρμπαρα Χέπγουορθ δημιούργησε μια σειρά από γλυπτά, στα οποία έδωσε ονόματα αρχαίων ελληνικών τοποθεσιών.
Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: hepworthwakefield.org
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