Το Greece Talks στην Kρήτη: Παρασκευή 13 Μαρτίου το συνέδριο του Travel.gr - Δείτε το πρόγραμμα
Το συνέδριο που διοργανώνεται από το Travel.gr σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα φιλοδοξεί να αποτυπώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού
Η Κρήτη είναι ένας τόπος με ισχυρή οικονομία, η οποία εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό εδώ και δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, μεγάλα διεθνή ονόματα επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του στον ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό χάρτη.
Υπό αυτό το πρίσμα, το νησί μπαίνει στο επίκεντρο ενός ανοικτού διαλόγου μέσα από το συνέδριο του Travel.gr Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου στο Grecotel Amirandes, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο να αποτυπώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού. Μέσα από μία σειρά εποικοδομητικών συζητήσεων φιλοδοξεί να τονίσει πώς ο τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και η γαστρονομία λειτουργούν τελικά ως συγκοινωνούντα δοχεία μέσα σε ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται διαρκώς.
Το Greece Talks επιχειρεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τη θέση της Κρήτης στη νέα εποχή, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο το νησί κάνει τη διαφορά και δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Οι συζητήσεις που θα γίνουν θα αναπτυχθούν γύρω από τον τουρισμό και την ανάπτυξη ως τη νέα μεγάλη ευκαιρία, τις υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη και διαμορφώνουν το αύριο της Κρήτης, αλλά και τη σύνδεση του προορισμού με τον κόσμο, σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι, φυσικά, η Κρήτη ως εμπειρία και ως παγκόσμιο τουριστικό προϊόν, με έμφαση στη στρατηγική της εξωστρέφειας και στην ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει.
Δείτε εδώ τον επίσημο ιστότοπο του Συνεδρίου.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η γαστρονομία ως στοιχείο ταυτότητας και η μουσική του τόπου ως φωνή που ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα, συνθέτοντας μια σύγχρονη αφήγηση για ένα νησί που εξελίσσεται και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τον ρόλο του στον διεθνή χάρτη.
Στο συνέδριο θα παραστούν ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και της Γαστρονομίας.
Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι άνθρωποι που γνωρίζουν την Κρήτη από μέσα: ξενοδόχοι που έχτισαν πρότυπα φιλοξενίας, επενδυτές που βλέπουν μακριά, θεσμικοί που καλούνται να σχεδιάσουν με ευθύνη, δημιουργοί που αναδεικνύουν την κρητική ταυτότητα.
10.30 Έναρξη-Χαιρετισμοί
Ανδρονίκη Κολοβού, Διευθύντρια Travel.gr
10.40 Κρήτη: Κάνοντας τη διαφορά, δείχνοντας το μέλλον
Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
10.50 Τουρισμός, ανάπτυξη και η νέα μεγάλη ευκαιρία
Κυριάκος Πιερρακάκης -Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρος Eurogroup
To πρόγραμμα του συνεδρίου10.00 Προσέλευση
10.30 Έναρξη-Χαιρετισμοί
Ανδρονίκη Κολοβού, Διευθύντρια Travel.gr
10.40 Κρήτη: Κάνοντας τη διαφορά, δείχνοντας το μέλλον
Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
10.50 Τουρισμός, ανάπτυξη και η νέα μεγάλη ευκαιρία
Κυριάκος Πιερρακάκης -Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πρόεδρος Eurogroup
Φωκίων Καραβίας – Chief Executive Officer, Τράπεζα Eurobank AE
Μιχάλης Λεμπιδάκης – CEO Πλαστικά Κρήτης
Μoderator: Αντώνης Σρόιτερ
11.30 Χτίζοντας το αύριο της Κρήτης: Υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη
Χρίστος Δήμας – Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Παύλος Γερουλάνος – Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
Μανούσος Μανουσάκης – Πρόεδρος & CEO, ΑΔΜΗΕ
Αναστάσιος Αρανίτης – Διευθύνων Σύμβουλος, AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & AKTOR
Ντίνος Μπενρουμπή – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, METKA ATE
Χρήστος Παναγιωτόπουλος – CEO, TERNA S.A.
Μoderator: Γιώργος Ευγενίδης
12.25 LUNCH BREAK
13.15 Κρήτη: Συνδέοντας τον προορισμό με τον κόσμο
Κωστής Χατζηδάκης – Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Μάρι Δασκαλαντωνάκη – Διευθύνουσα Σύμβουλος Grecotel
Ιωάννης Γρύλος – Ιδρυτής και Πρόεδρος, Όμιλος IOGR (SKY express)
Κυριάκος Μάγειρας – Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Attica Group
Ανδρέας Ταπραντζής – CEO AVIS Greece
Μoderator: Μπάμπης Κούτρας
14.10 Η εμπειρία σε ένα παγκόσμιο τουριστικό brand
Ανδρέας Φιορεντίνος – Γενικός Γραμματέας, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
Ηλίας Κικίλιας – Γενικός Διευθυντής, ΙΝΣΕΤΕ
Ανδρέας Μεταξάς – Διευθύνων Σύμβουλος, Metaxa Hospitality Group
Γιώργος Σπανός – Αντιπρόεδρος και CEO, Domes Resorts
Ηλίας Κοκοτός – Director of Business Development at Elounda Collection Hotels & Resorts
Μoderator: Κώστας Παναγάκης
14.55 Κρήτη: Η γαστρονομία ως ταυτότητα
Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης – Operations Director Grecotel Hotels & Resorts
Νίκος Δουλουφάκης – Αμπελουργός, Οινοποιός, Οινολόγος
Κατερίνα Ξεκάλου – Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος ΑΥΛΗ ΑΞΤΕ
Παναγιώτης Μαγγανάς – Ιδιοκτήτης του εστιατορίου Peskesi και του αγροκτήματος Peskesi organic farm
Μoderator: Τίνα Μανδηλαρά
15.30 Η φωνή του τόπου: Πώς η μουσική της Κρήτης μιλά στον κόσμο
Ross Daly – Μουσικός, Ιδρυτής του Labyrinth Musical Workshop
15.45 ΛΗΞΗ
