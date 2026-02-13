Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Η άγνωστη ιστορία πίσω από τα Ferrero Rocher: Πώς πήραν το όνομά τους τα διάσημα σοκολατάκια της αυτοκρατορίας των 10 δισ. ευρώ
Η άγνωστη ιστορία πίσω από τα Ferrero Rocher: Πώς πήραν το όνομά τους τα διάσημα σοκολατάκια της αυτοκρατορίας των 10 δισ. ευρώ
Η έμπνευση του Μικέλε Φερέρο από το σπήλαιο της Λούρδης και η αυτοκρατορία των 10 δισ. ευρώ
Αποτελεί για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ένα γλύκισμα που είναι συνώνυμο της ποιότητας και της πολυτέλειας. Το σοκολατάκι Ferrero Rocher, το οποίο παρουσιάστηκε το 1979 από την ιταλική εταιρεία Ferrero, αποτελείται από ένα ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι, που είναι τυλιγμένο σε τραγανή γκοφρέτα γεμισμένη με κρέμα φουντουκιού και καλυμμένη με σοκολάτα και κομμάτια ψιλοκομμένου φουντουκιού.
Φυσικά, άλλο ένα στοιχείο που προσδίδει στην πολυτέλεια του γλυκίσματος δεν είναι άλλο από το χρυσό, γεμάτο ραβδώσεις, αλουμινόχαρτο στο οποίο τοποθετείται και προσφέρεται, ενώ και η διαφήμιση με τον «κύριο πρέσβη που μας κακομαθαίνει» έχει μείνει στην ιστορία.
Η διαδικασία παραγωγής είναι μυστική, χωρίς να επιτρέπονται smartphones ή notebooks εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής, υπό τον φόβο... υποκλοπών. Από το 2015, ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι που έχουν προσκληθεί να τις επισκεφτούν, ενώ από το 2015, η παραγωγή στο εργοστάσιο του Πιεμόντε στον ιταλικό Βορρά ανέρχεται συνολικά σε 24 εκατομμύρια Ferrero Rocher ημερησίως.
Στη μεγαλοπρέπεια του συγκεκριμένου γλυκίσματος ωστόσο, προσδίδει και ο τρόπος που ο δημιουργός Μικέλε Φερέρο εμπνεύστηκε την ονομασία του: η αγάπη του για την Παρθένο Μαρία.
Η έμπνευση από τη Λούρδη
Συγκεκριμένα, όταν ο Ιταλός σοκολατοποιός παρουσίασε τα Ferrero Rocher, λέγεται ότι επέλεξε το όνομα «Rocher» από το βραχώδες σπήλαιο Rocher de Massabielle, στη Λούρδη της Νότιας Γαλλίας, εκεί όπου η Παναγία, σύμφωνα με την καθολική παράδοση εμφανίστηκε στη μοναχή (και αγία της Καθολικής Εκκλησίας) Μπερναντέτ Σουμπιρού το 1858.
Η ίδια η λέξη «rocher» στα γαλλικά σημαίνει «βράχος». Πολλοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι η ανώμαλη, τραγανή επιφάνεια της σοκολάτας, γεμάτη κομμάτια φουντουκιού, θυμίζει το βραχώδες τοπίο της Λούρδης, τόπο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για τον Φερέρο.
«Οφείλουμε την επιτυχία μας στην Παναγία της Λούρδης»
Φυσικά, άλλο ένα στοιχείο που προσδίδει στην πολυτέλεια του γλυκίσματος δεν είναι άλλο από το χρυσό, γεμάτο ραβδώσεις, αλουμινόχαρτο στο οποίο τοποθετείται και προσφέρεται, ενώ και η διαφήμιση με τον «κύριο πρέσβη που μας κακομαθαίνει» έχει μείνει στην ιστορία.
Η διαδικασία παραγωγής είναι μυστική, χωρίς να επιτρέπονται smartphones ή notebooks εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής, υπό τον φόβο... υποκλοπών. Από το 2015, ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι που έχουν προσκληθεί να τις επισκεφτούν, ενώ από το 2015, η παραγωγή στο εργοστάσιο του Πιεμόντε στον ιταλικό Βορρά ανέρχεται συνολικά σε 24 εκατομμύρια Ferrero Rocher ημερησίως.
Στη μεγαλοπρέπεια του συγκεκριμένου γλυκίσματος ωστόσο, προσδίδει και ο τρόπος που ο δημιουργός Μικέλε Φερέρο εμπνεύστηκε την ονομασία του: η αγάπη του για την Παρθένο Μαρία.
Η έμπνευση από τη Λούρδη
Συγκεκριμένα, όταν ο Ιταλός σοκολατοποιός παρουσίασε τα Ferrero Rocher, λέγεται ότι επέλεξε το όνομα «Rocher» από το βραχώδες σπήλαιο Rocher de Massabielle, στη Λούρδη της Νότιας Γαλλίας, εκεί όπου η Παναγία, σύμφωνα με την καθολική παράδοση εμφανίστηκε στη μοναχή (και αγία της Καθολικής Εκκλησίας) Μπερναντέτ Σουμπιρού το 1858.
Η ίδια η λέξη «rocher» στα γαλλικά σημαίνει «βράχος». Πολλοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι η ανώμαλη, τραγανή επιφάνεια της σοκολάτας, γεμάτη κομμάτια φουντουκιού, θυμίζει το βραχώδες τοπίο της Λούρδης, τόπο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για τον Φερέρο.
«Οφείλουμε την επιτυχία μας στην Παναγία της Λούρδης»
Ο Μικέλε Φερέρο, βαθιά θρησκευόμενος καθολικός, δεν έκρυβε ποτέ την αφοσίωσή του στην Παναγία. Στον εορτασμό για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Την επιτυχία της Ferrero την οφείλουμε στην Παναγία της Λούρδης· χωρίς εκείνη θα μπορούσαμε να κάνουμε ελάχιστα πράγματα».
Και είχε πράγματι λόγους να αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Ως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας παγκοσμίως, ο όμιλος Ferrero - με προϊόντα όπως η Nutella, τα Kinder και τα Tic Tac - ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μόνο το 2016.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Φερέρο πραγματοποιούσε κάθε χρόνο προσκύνημα στη Λούρδη, συχνά συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Οργάνωνε επίσης επισκέψεις για εργαζομένους στο προσκύνημα, ενώ σε καθεμία από τις 14 παραγωγικές μονάδες του ομίλου παγκοσμίως είχε τοποθετήσει άγαλμα της Παναγίας.
Οι μαρτυρίες για την πίστη του
Το 2023, σε συνέντευξή του στο ACI Prensa, συνεργάτη του CNA στα ισπανικά, ο πατήρ Μαουρίσιο Ελίας, ιερέας στο προσκύνημα της Λούρδης, ανέφερε: «Ο κύριος Φερέρο είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία της Λούρδης· ερχόταν συχνά και ήταν ευεργέτης. Ήταν άνθρωπος που ερχόταν πάντα εδώ, είχε βαθιά αφοσίωση στην Παναγία, εξομολογούνταν, ζούσε χριστιανική ζωή».
Λίγο πριν τον θάνατό του, στις 14 Φεβρουαρίου 2015, σε ηλικία 89 ετών, μια πλημμύρα προκάλεσε ζημιές στο ιερό της Λούρδης. Ο Φερέρο υποσχέθηκε μια «μεγάλη δωρεά για να αποκατασταθούν οι ζημιές». Μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του τήρησαν την υπόσχεση, συμβάλλοντας στις επισκευές. Σήμερα, την οικογενειακή επιχείρηση διευθύνει ο γιος του, Τζοβάνι Φερέρο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1946 στην Άλμπα της Ιταλίας από τον πατέρα του, Πιέτρο Φερέρο.
Οι 18 εμφανίσεις της Παναγίας το 1858 στη Λούρδη
Στις 11 Φεβρουαρίου 1858, η Παναγία, σύμφωνα με τους καθολικούς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα φτωχό και ασθενικό κορίτσι, τη Μπερναντέτ. Θα ακολουθούσαν άλλες δεκαεπτά εμφανίσεις την ίδια χρονιά.
Η Παναγία μιλούσε στο κορίτσι σε ένα ταπεινό σπήλαιο, χώρο που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ακόμη και ως καταφύγιο για χοίρους. Της ζήτησε να προσεύχεται για τους αμαρτωλούς και να προσφέρει θυσίες για εκείνους.
Σε μία από τις εμφανίσεις, της ζήτησε να σκάψει στο χώμα. Παρότι υπήρχε μόνο λασπωμένο νερό, της είπε: «Πήγαινε στην πηγή, πιες από αυτήν και πλύσου εκεί». Η Μπερναντέτ υπάκουσε. Με πράξη βαθιάς πίστης, «λούστηκε» και ήπιε από το θολό νερό, το οποίο σύντομα άρχισε να ρέει καθαρό και διάφανο.
Η πηγή αυτή συνεχίζει να αναβλύζει μέχρι σήμερα. Όπως ζητήθηκε, χτίστηκε παρεκκλήσι στο σημείο του σπηλαίου. Σήμερα, χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν κάθε χρόνο για να προσευχηθούν εκεί όπου προσευχήθηκε η Μπερναντέτ και να λουστούν στα κρύα νερά της πηγής.
Και κάπως έτσι, πίσω από ένα μικρό χρυσό σοκολατάκι, κρύβεται μια ιστορία πίστης που συνδέει τη βιομηχανική επιτυχία με ένα από τα πιο γνωστά καθολικά προσκυνήματα του κόσμου.
Και είχε πράγματι λόγους να αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Ως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας παγκοσμίως, ο όμιλος Ferrero - με προϊόντα όπως η Nutella, τα Kinder και τα Tic Tac - ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μόνο το 2016.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Φερέρο πραγματοποιούσε κάθε χρόνο προσκύνημα στη Λούρδη, συχνά συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Οργάνωνε επίσης επισκέψεις για εργαζομένους στο προσκύνημα, ενώ σε καθεμία από τις 14 παραγωγικές μονάδες του ομίλου παγκοσμίως είχε τοποθετήσει άγαλμα της Παναγίας.
Οι μαρτυρίες για την πίστη του
Το 2023, σε συνέντευξή του στο ACI Prensa, συνεργάτη του CNA στα ισπανικά, ο πατήρ Μαουρίσιο Ελίας, ιερέας στο προσκύνημα της Λούρδης, ανέφερε: «Ο κύριος Φερέρο είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία της Λούρδης· ερχόταν συχνά και ήταν ευεργέτης. Ήταν άνθρωπος που ερχόταν πάντα εδώ, είχε βαθιά αφοσίωση στην Παναγία, εξομολογούνταν, ζούσε χριστιανική ζωή».
Λίγο πριν τον θάνατό του, στις 14 Φεβρουαρίου 2015, σε ηλικία 89 ετών, μια πλημμύρα προκάλεσε ζημιές στο ιερό της Λούρδης. Ο Φερέρο υποσχέθηκε μια «μεγάλη δωρεά για να αποκατασταθούν οι ζημιές». Μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του τήρησαν την υπόσχεση, συμβάλλοντας στις επισκευές. Σήμερα, την οικογενειακή επιχείρηση διευθύνει ο γιος του, Τζοβάνι Φερέρο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1946 στην Άλμπα της Ιταλίας από τον πατέρα του, Πιέτρο Φερέρο.
Οι 18 εμφανίσεις της Παναγίας το 1858 στη Λούρδη
Στις 11 Φεβρουαρίου 1858, η Παναγία, σύμφωνα με τους καθολικούς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα φτωχό και ασθενικό κορίτσι, τη Μπερναντέτ. Θα ακολουθούσαν άλλες δεκαεπτά εμφανίσεις την ίδια χρονιά.
Η Παναγία μιλούσε στο κορίτσι σε ένα ταπεινό σπήλαιο, χώρο που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ακόμη και ως καταφύγιο για χοίρους. Της ζήτησε να προσεύχεται για τους αμαρτωλούς και να προσφέρει θυσίες για εκείνους.
Σε μία από τις εμφανίσεις, της ζήτησε να σκάψει στο χώμα. Παρότι υπήρχε μόνο λασπωμένο νερό, της είπε: «Πήγαινε στην πηγή, πιες από αυτήν και πλύσου εκεί». Η Μπερναντέτ υπάκουσε. Με πράξη βαθιάς πίστης, «λούστηκε» και ήπιε από το θολό νερό, το οποίο σύντομα άρχισε να ρέει καθαρό και διάφανο.
Η πηγή αυτή συνεχίζει να αναβλύζει μέχρι σήμερα. Όπως ζητήθηκε, χτίστηκε παρεκκλήσι στο σημείο του σπηλαίου. Σήμερα, χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν κάθε χρόνο για να προσευχηθούν εκεί όπου προσευχήθηκε η Μπερναντέτ και να λουστούν στα κρύα νερά της πηγής.
Και κάπως έτσι, πίσω από ένα μικρό χρυσό σοκολατάκι, κρύβεται μια ιστορία πίστης που συνδέει τη βιομηχανική επιτυχία με ένα από τα πιο γνωστά καθολικά προσκυνήματα του κόσμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα