Η άγνωστη ιστορία πίσω από τα Ferrero Rocher: Πώς πήραν το όνομά τους τα διάσημα σοκολατάκια της αυτοκρατορίας των 10 δισ. ευρώ

Αποτελεί για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ένα γλύκισμα που είναι συνώνυμο της ποιότητας και της πολυτέλειας. Το σοκολατάκιτο οποίο παρουσιάστηκε το 1979 από την ιταλική εταιρεία, αποτελείται από ένα ολόκληρο καβουρδισμένο φουντούκι, που είναι τυλιγμένο σε τραγανή γκοφρέτα γεμισμένη με κρέμα φουντουκιού και καλυμμένη με σοκολάτα και κομμάτια ψιλοκομμένου φουντουκιού.Φυσικά, άλλο ένα στοιχείο που προσδίδει στην πολυτέλεια του γλυκίσματος δεν είναι άλλο από το χρυσό, γεμάτο ραβδώσεις, αλουμινόχαρτο στο οποίο τοποθετείται και προσφέρεται, ενώ και η διαφήμιση με τονέχει μείνει στην ιστορία.Η διαδικασία παραγωγής είναι μυστική, χωρίς να επιτρέπονται smartphones ή notebooks εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής, υπό τον φόβο... υποκλοπών. Από το 2015, ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι που έχουν προσκληθεί να τις επισκεφτούν, ενώ από το 2015, η παραγωγή στο εργοστάσιο του Πιεμόντε στον ιταλικό Βορρά ανέρχεται συνολικά σε 24 εκατομμύρια Ferrero Rocher ημερησίως.Στη μεγαλοπρέπεια του συγκεκριμένου γλυκίσματος ωστόσο, προσδίδει και ο τρόπος που ο δημιουργόςεμπνεύστηκε την ονομασία του: η αγάπη του για τηνΣυγκεκριμένα, όταν ο Ιταλός σοκολατοποιός παρουσίασε τα Ferrero Rocher, λέγεται ότι επέλεξε το όνομα «» από το βραχώδες σπήλαιοστηεκεί όπου η, σύμφωνα με την καθολική παράδοση εμφανίστηκε στη μοναχή (και αγία της Καθολικής Εκκλησίας)το 1858.Η ίδια η λέξη «» στα γαλλικά σημαίνει «βράχος». Πολλοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι η ανώμαλη, τραγανή επιφάνεια της σοκολάτας, γεμάτη κομμάτια φουντουκιού, θυμίζει το βραχώδες τοπίο της Λούρδης, τόπο με ιδιαίτερη πνευματική σημασία για τον Φερέρο.

Ο Μικέλε Φερέρο

Η μοναχή Μπερναντέτ Σουμπιρούς

βαθιά θρησκευόμενος καθολικός, δεν έκρυβε ποτέ την αφοσίωσή του στην Παναγία. Στον εορτασμό για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Την επιτυχία της Ferrero την οφείλουμε στην Παναγία της Λούρδης· χωρίς εκείνη θα μπορούσαμε να κάνουμε ελάχιστα πράγματα».Και είχε πράγματι λόγους να αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Ως ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός σοκολάτας παγκοσμίως, ο όμιλος Ferrero - με προϊόντα όπως η, τακαι τα- ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα μόνο το 2016.Σύμφωνα με μαρτυρίες, οπραγματοποιούσε κάθε χρόνο προσκύνημα στη Λούρδη, συχνά συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη της εταιρείας. Οργάνωνε επίσης επισκέψεις για εργαζομένους στο προσκύνημα, ενώ σε καθεμία από τις 14 παραγωγικές μονάδες του ομίλου παγκοσμίως είχε τοποθετήσει άγαλμα της Παναγίας.Το 2023, σε συνέντευξή του στο ACI Prensa, συνεργάτη του CNA στα ισπανικά, ο πατήριερέας στο προσκύνημα της Λούρδης, ανέφερε: «Ο κύριος Φερέρο είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία της Λούρδης· ερχόταν συχνά και ήταν ευεργέτης. Ήταν άνθρωπος που ερχόταν πάντα εδώ, είχε βαθιά αφοσίωση στην Παναγία, εξομολογούνταν, ζούσε χριστιανική ζωή».Λίγο πριν τον θάνατό του, στις, σε ηλικία, μια πλημμύρα προκάλεσε ζημιές στο ιερό της. Ουποσχέθηκε μια «μεγάλη δωρεά για να αποκατασταθούν οι ζημιές». Μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του τήρησαν την υπόσχεση, συμβάλλοντας στις επισκευές. Σήμερα, την οικογενειακή επιχείρηση διευθύνει ο γιος του,Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1946 στην Άλμπα της Ιταλίας από τον πατέρα του,Στις 11 Φεβρουαρίου 1858, η, σύμφωνα με τους καθολικούς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα φτωχό και ασθενικό κορίτσι, τη. Θα ακολουθούσαν άλλες δεκαεπτά εμφανίσεις την ίδια χρονιά.Η Παναγία μιλούσε στο κορίτσι σε ένα ταπεινό σπήλαιο, χώρο που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν ακόμη και ως καταφύγιο για χοίρους. Της ζήτησε να προσεύχεται για τους αμαρτωλούς και να προσφέρει θυσίες για εκείνους.Σε μία από τις εμφανίσεις, της ζήτησε να σκάψει στο χώμα. Παρότι υπήρχε μόνο λασπωμένο νερό, της είπε: «Πήγαινε στην πηγή, πιες από αυτήν και πλύσου εκεί». Ηυπάκουσε. Με πράξη βαθιάς πίστης, «λούστηκε» και ήπιε από το θολό νερό, το οποίο σύντομα άρχισε να ρέει καθαρό και διάφανο.Η πηγή αυτή συνεχίζει να αναβλύζει μέχρι σήμερα. Όπως ζητήθηκε, χτίστηκε παρεκκλήσι στο σημείο του σπηλαίου. Σήμερα, χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν κάθε χρόνο για να προσευχηθούν εκεί όπου προσευχήθηκε η Μπερναντέτ και να λουστούν στα κρύα νερά της πηγής.Και κάπως έτσι, πίσω από ένα μικρό χρυσό σοκολατάκι, κρύβεται μια ιστορία πίστης που συνδέει τη βιομηχανική επιτυχία με ένα από τα πιο γνωστά καθολικά προσκυνήματα του κόσμου.