Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
22 χρόνια Facebook: Η ιστορία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του «σπασίκλα» που άλλαξε τον κόσμο
22 χρόνια Facebook: Η ιστορία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του «σπασίκλα» που άλλαξε τον κόσμο
Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 το Facebook, η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που έγινε global φαινόμενο βγαίνει για πρώτη φορά στον αέρα από τους κοιτώνες του Χάρβαρντ και τίποτε πια δεν θα είναι το ίδιο
Ο χειμώνας δεν «αστειεύεται» στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών του Χάρβαρντ είχε φροντίσει να κυκλοφορεί με ζεστά ισοθερμικά μπουφάν εκείνη την Τετάρτη.
Όταν είδαν ένα συμφοιτητή τους με βερμούδα, λευκές κάλτσες και σαγιονάρες να περπατάει μέσα στο χιόνι, κάποιοι απόρησαν και κάποιοι άλλοι απλά αναγνώρισαν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.
Έναν μοναχικό κατά βάση φοιτητή, που είχε εμμονή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τότε που ήταν παιδί και ζούσε σχεδόν όλη τη μέρα του χωμένος στην οθόνη ενός κομπιούτερ.
Η στιγμή που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μαθαίνει ότι έγινε δεκτός από το Χάρβαρντ:
Όταν ένας φίλος του τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μια κοπέλα που τον ενδιέφερε είναι ελεύθερη για να την προσεγγίσει ο «σπασίκλας» όπως τον έλεγαν κάποιοι βρήκε αυτό που του έλειπε για το νέο του εγχείρημα.
Χωρίς να απαντήσει τίποτε, με μάτια που έλαμπαν, ο Ζούκεμπεργκ γύρισε στον κοιτώνα του, κάθισε μπροστά στο κομπιούτερ του και πρόσθεσε κάποιες νέες παραμέτρους στην σελίδα που ετοίμαζε εδώ και καιρό.
Όταν ο μοναδικός ίσως φίλος του Εντουάρντο Σάβεριν μπήκε στο δωμάτιο και στάθηκε από πάνω του ο Μαρκ του είπε δύο λέξεις: «Τώρα είναι έτοιμο».
Ο Σάβεριν κοίταξε την σελίδα με το logo The Facebook να δεσπόζει, πριν ο Μαρκ πατήσει το κουμπί για να ανέβει στο διαδίκτυο το νέο του εγχείρημα στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, αγνοώντας ότι εκείνη την στιγμή άλλαζε τον κόσμο μας για πάντα.
Θα το καταλάβαινε μόλις δυόμιση χρόνια μετά, όταν η Yahoo θέλησε να αγοράσει την πιο γνωστή και διαδεδομένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, με τίμημα 1.000.000.000 δολάρια.
Ο Ζούκεμπεργκ απάντησε αρνητικά θεωρώντας ότι η Yahoo αποτίμησε λανθασμένα τις δυνατότητες ανάπτυξης του The Facebook, που ακόμη λειτουργούσε μόνο με φοιτητές και μαθητές γυμνασίων ως μέλη του. Τελικά είχε δίκιο.
Όταν είδαν ένα συμφοιτητή τους με βερμούδα, λευκές κάλτσες και σαγιονάρες να περπατάει μέσα στο χιόνι, κάποιοι απόρησαν και κάποιοι άλλοι απλά αναγνώρισαν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.
Έναν μοναχικό κατά βάση φοιτητή, που είχε εμμονή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τότε που ήταν παιδί και ζούσε σχεδόν όλη τη μέρα του χωμένος στην οθόνη ενός κομπιούτερ.
Η στιγμή που ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ μαθαίνει ότι έγινε δεκτός από το Χάρβαρντ:
Όταν ένας φίλος του τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μια κοπέλα που τον ενδιέφερε είναι ελεύθερη για να την προσεγγίσει ο «σπασίκλας» όπως τον έλεγαν κάποιοι βρήκε αυτό που του έλειπε για το νέο του εγχείρημα.
Χωρίς να απαντήσει τίποτε, με μάτια που έλαμπαν, ο Ζούκεμπεργκ γύρισε στον κοιτώνα του, κάθισε μπροστά στο κομπιούτερ του και πρόσθεσε κάποιες νέες παραμέτρους στην σελίδα που ετοίμαζε εδώ και καιρό.
Όταν ο μοναδικός ίσως φίλος του Εντουάρντο Σάβεριν μπήκε στο δωμάτιο και στάθηκε από πάνω του ο Μαρκ του είπε δύο λέξεις: «Τώρα είναι έτοιμο».
Ο Σάβεριν κοίταξε την σελίδα με το logo The Facebook να δεσπόζει, πριν ο Μαρκ πατήσει το κουμπί για να ανέβει στο διαδίκτυο το νέο του εγχείρημα στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, αγνοώντας ότι εκείνη την στιγμή άλλαζε τον κόσμο μας για πάντα.
Θα το καταλάβαινε μόλις δυόμιση χρόνια μετά, όταν η Yahoo θέλησε να αγοράσει την πιο γνωστή και διαδεδομένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, με τίμημα 1.000.000.000 δολάρια.
Ο Ζούκεμπεργκ απάντησε αρνητικά θεωρώντας ότι η Yahoo αποτίμησε λανθασμένα τις δυνατότητες ανάπτυξης του The Facebook, που ακόμη λειτουργούσε μόνο με φοιτητές και μαθητές γυμνασίων ως μέλη του. Τελικά είχε δίκιο.
Η εκτόξευση προς την κορυφήΣτην πρώτη εποχή οι συνιδρυτές του The Facebook εκτός από τον Μαρκ, ήταν ο Ντάστιν Μόσκοβιτς, ο Κρις Χιουτζ και ο Εντουάρντο Σάβεριν, ο άνθρωπος που τον βοήθησε πολύ σε ότι είχε να κάνει με τα οικονομικά του εγχειρήματος.
Ήταν η περίοδος που ο Ζούκεμπεργκ γνώρισε ένα από τα είδωλά του, τον Σον Πάρκερ που είχε αναστατώσει την παγκόσμια μουσική βιομηχανία με το Napster και όταν ο δεύτερος του πρότεινε να μετακομίσει με την ομάδα του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, το έπραξε άμεσα.
O Πάρκερ διέκρινε αμέσως τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας και θρυλείται ότι ήταν αυτός που μετά από ένα δείπνο με τον Μαρκ του είπε να κόψει το «The» από τον τίτλο της σελίδας και να αφήσει μόνο το Facebook.
Επενδυτές όπως ο Πίτερ Τιλ της PayPal που έβαλε 500.000 δολάρια αρχίζουν να εισρέουν στο εγχείρημα ενώ τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους το Facebook ξεπερνάει το 1.000.000 ενεργούς χρήστες.
Στα χρόνια που ακολουθούν θα γίνουν πάρα πολλά αφού η πλατφόρμα εξαπλώνεται σταδιακά σε όλο τον κόσμο και τον Οκτώβριο του 2007 η Microsoft θα πληρώσει 240.000.000 δολάρια για ποσοστό 1,6% σε μετοχές του Facebook, ενώ θα αρχίσουν και τα εσωτερικά μαχαιρώματα.
Το πρώτο θύμα είναι ο κολλητός του Μαρκ Εντουάρντο Σάβεριν, τον οποίο «πετάει» έξω από την εταιρία κατηγορώντας τον σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Buisiness Insider ότι αρνείται να συνεργαστεί για την επέκταση της εταιρίας.
Ακολούθησαν εκατέρωθεν αγωγές αφού ο Σάβεριν είχε αποφασίσει να μην κάνει πίσω αλλά τελικά το 2009 αποσύρθηκαν και το θέμα έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό και σύμφωνα εμπιστευτικότητας που υπέγραψαν τα δύο μέρη.
Το ποσό που εισέπραξε ο Βραζιλιάνος παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστο ενώ κέρδισε το δικαίωμα να αναφέρεται στην σελίδα ως συνιδρυτής της μαζί με τον Μαρκ.
Αυτόν που εξακολουθούσε να ζει για να γιγαντώνει αυτό που πάντα θεωρούσε δημιούργημά του ακόμη και όταν κατηγορήθηκε από τους αδερφούς Γουίνκλεβος-συμφοιτητές του στο Χάρβαρντ-ότι τους έκλεψε την ιδέα του δικού τους Connect U για να ξεκινήσει το Facebook.
Επιτυχίες και εξαγορέςΤελικά τα δίδυμα αδέρφια που κινήθηκαν νομικά εναντίον του κατάφεραν να συμβιβαστούν εισπράττοντας 65.000.000 δολάρια από τον εκατομμυριούχο πλέον Ζούκεμπεργκ .
Το 2011 η «Αραβική άνοιξη» των νέων που ξεκινάει από την Τυνησία γιγαντώνεται μέσω του Facebook που δείχνει πόσο καταλυτικά μπορεί να επιδράσει ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο να οργανωθούν άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικές χώρες.
Στις 22 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους παρουσιάζεται το Timeline, ο παλιός «τοίχος» (wall) γίνεται παρελθόν ενώ στις 9 Απριλίου του 2012 το Facebook εξαγοράζει την εφαρμογή Instagram με τίμημα 1.000.000.000 δολάρια.
Λίγους μήνες αργότερα στις 18 Μαίου η εταιρία μπαίνει στο Χρηματιστήριο και εισπράττει 16.000.000.000 δολάρια ενώ μια μέρα αργότερα ο πανευτυχής πλέον Μαρκ, παντρεύεται την επι χρόνια σύντροφό του Πρισίλα Τσαν.
Τον Οκτώβριο οι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας ξεπερνούν το 1.000.000.000 άτομα και δύο χρόνια μετά ο Ζούκεμπεργκ ξαναχτυπά αφού τον Φεβρουάριο του 2014 εξαγοράζει την πλατφόρμα του WhatsApp καταβάλλοντας 22.000.000.000 δολάρια!
Στις 27 Ιουνίου του 2017 οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες ξεπερνούν τα 2.000.000.000 άτομα αλλά δέκα μήνες μετά θα ξεσπάσει το σκάνδαλο που «τσαλάκωσε» για τα καλά το δημιούργημα του Ζούκεμπεργκ .
Το σκάνδαλο της Cambridge AnalyticaO υπεύθυνος βάρδιας στην «Φάρμα» του Facebook κοίταξε βαριεστημένα το ρολόι του. Τίποτε δεν συνέβαινε εκεί που είχαν εγκατασταθεί οι σέρβερ της εταιρίας στις νέες εγκαταστάσεις, εννιακόσια χιλιόμετρα μακριά από την Στοκχόλμη και λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Λουέλα.
Εκεί στην κορυφή του αρκτικού κύκλου, μέσα στο δάσος η Φάρμα του Ζούκεμπεργκ είναι ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων για πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες του Facebook.
Mέσα από τους σέρβερ της διακινείται ένας απίστευτος όγκος πληροφοριών, προσωπικών στοιχείων, φωτογραφιών, μηνυμάτων, βίντεο και άλλων εφαρμογών της πιο διάσημης κοινωνικής ιστοσελίδας.
Μόνο που αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με το νέο σκάνδαλο που χτύπησε τον καθ' όλα ευφυή Μαρκ Ζούκεμπεργκ ήταν προσβάσιμα και σε άλλους.
Σύμφωνα με τα αποκαλυπτήρια των New York Times που μελέτησαν έναν όγκο εγγράφων εσωτερικής αλληλογραφίας του Facebook που περιήλθε στην κατοχή τους, δεδομένα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών παραχωρήθηκαν από την εταιρία του Ζούκεμπεργκ σε δεκάδες άλλες εταιρίες.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε η εταιρία Cambridge Analytica, μια εταιρία που πρόσφερε τις υπηρεσίες της στην προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 αντλώντας προσωπικά δεδομένα από 87.000.000 χρήστες του Facebook.
Οι έτερες αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα της μεγαλύτερης και πιο διάσημης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στρίμωξαν για τα καλά τον ιδρυτή του Facebook, έναν άνθρωπο που ποτέ δεν φημιζόταν για την κοινωνικότητά του. εδώ και χρόνια.
Η Φάρμα στον Αρκτικό ΚύκλοΣύμφωνα με αυτές στην μηχανή αναζήτησης της Microsoft-λέγεται Bing-επιτρεπόταν να βλέπει τα ονόματα όλων των φίλων ενός χρήστη του Facebook χωρίς να ζητείται η συγκατάθεσή του.
H Amazon αντίθετα μπορούσε να αντλεί τα ονόματα και τα στοιχεία των χρηστών μέσω των φίλων τους και η Yahoo μπορούσε να παρακολουθεί ακόμη και προβολές stream από ποσταρίσματα μεταξύ φίλων.
Η αμερικάνικη εφημερίδα μέσω των εγγράφων που παρουσίασε, απέδειξε ότι δεκάδες εταιρίες που συνεργάζονταν επιχειρηματικά με τον κολοσσό του Ζούκεμπεργκ, είχαν εξαιρεθεί από τους συνήθεις κανόνες απορρήτου και ασφαλείας μέσω ειδικών συμφωνιών.
Ο τελευταίος κατέθεσε για την υπόθεση και επέστρεψε στην καθημερινότητά του και τα δισεκατομμύρια της περιουσίας του ενώ πέρυσι μας ήρθε και διακοπές στην Ελλάδα με την θαλαμηγό του μαζί με κορυφαία στελέχη του Facebook.
Την ίδια στιγμή στον Αρκτικό κύκλο στον Βορρά της Σουηδίας οι σέρβερ στην Φάρμα του Facebook που είναι χτισμένη μέσα στο δάσος, εξακολουθούν να κάνουν την δουλειά τους και τα χιλιάδες φωτάκια τους, λάμπουν μέσα στα τεράστια δωμάτια σαν πυγολαμπίδες αλλάζοντας χρώματα σε δευτερόλεπτα, στέλνοντας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις στους τοίχους των χρηστών που τις ανεβάζουν.
Αυτών που εθίστηκαν στα stories, τα post, τα βίντεο και τα μηνύματα στην πιο διάσημη πλατφόρμα των social media, η οποία άλλαξε για πάντα την ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα