Eurobasket 2025: Με σκυμμένα τα κεφάλια οι διεθνείς μετά την συντριβή από την Τουρκία - Φωτογραφίες, βίντεο
Eurobasket 2025: Με σκυμμένα τα κεφάλια οι διεθνείς μετά την συντριβή από την Τουρκία - Φωτογραφίες, βίντεο
Η Ελλάδα ηττήθηκε 94-68 από την Τουρκία αλλά έχει μπροστά της την Κυριακή (17:00) τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου με την Φινλανδία
Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ωστόσο δεν τα κατάφερε και έχοντας ηττηθεί με 94-68, ετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι της τρίτης θέσης, την Κυριακή (14/9, 17:00).
Οι διεθνείς μας μετά το τέλος του αγώνα έφυγαν από το γήπεδο με σκυμμένο κεφάλι και φανερή απογοήτευση μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία.
Ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έβαλε την πετσέτα στον αυχένα του και έφυγε με κάτω το κεφάλι, νιώθοντας ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε σε αυτό το κρίσιμο ματς.
Ο ηγέτης της Εθνικής δεν μπόρεσε να «σπάσει» την σκληρή άμυνα των Τούρκων, τον ματσάρανε συνεχώς δύο και τρεις παίκτες, με αποτέλεσμα να μείνει στους 12 πόντους.
Οι παίκτες μας δεν είχαν όρεξη για πολλά μετά τον αγώνα αλλά πρέπει να συνέλθουν και να παίξουν για το χάλκινο μετάλλιο με την Φινλανδία. Θα είναι το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια για την Εθνική μπάσκετ.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Οι διεθνείς μας μετά το τέλος του αγώνα έφυγαν από το γήπεδο με σκυμμένο κεφάλι και φανερή απογοήτευση μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία.
Απογοητευμένοι οι παίκτες της εθνικής στην μεικτή ζώνη pic.twitter.com/yuuJdT1F1y— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
Ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έβαλε την πετσέτα στον αυχένα του και έφυγε με κάτω το κεφάλι, νιώθοντας ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε σε αυτό το κρίσιμο ματς.
Ο ηγέτης της Εθνικής δεν μπόρεσε να «σπάσει» την σκληρή άμυνα των Τούρκων, τον ματσάρανε συνεχώς δύο και τρεις παίκτες, με αποτέλεσμα να μείνει στους 12 πόντους.
Οι παίκτες μας δεν είχαν όρεξη για πολλά μετά τον αγώνα αλλά πρέπει να συνέλθουν και να παίξουν για το χάλκινο μετάλλιο με την Φινλανδία. Θα είναι το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια για την Εθνική μπάσκετ.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα