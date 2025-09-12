Eurobasket 2025: Με σκυμμένα τα κεφάλια οι διεθνείς μετά την συντριβή από την Τουρκία - Φωτογραφίες, βίντεο

Η Ελλάδα ηττήθηκε 94-68 από την Τουρκία αλλά έχει μπροστά της την Κυριακή (17:00) τον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου με την Φινλανδία