Σπανούλης: Ο Γιάννης είναι άνθρωπος παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα στο Eurobasket, θα είναι έτοιμος την Κυριακή

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος δεν έκανε καλό παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία αλλά είπε ότι θα είναι 100% έτοιμος για το ματς του χάλκινου μεταλλίου