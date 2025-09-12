Eurobasket 2025: Την Κυριακή στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στη Φινλανδία

Η Εθνική μπάσκετ θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία, 17:00 - Ο τελικός θα διεξαχθεί στι; 21:00 με τη Γερμανία και την Τουρκία να έρχονται αντιμέτωπες