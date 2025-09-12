Eurobasket 2025: Την Κυριακή στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στη Φινλανδία
Eurobasket 2025: Την Κυριακή στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο η Ελλάδα απέναντι στη Φινλανδία
Η Εθνική μπάσκετ θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό απέναντι στην Φινλανδία, 17:00 - Ο τελικός θα διεξαχθεί στι; 21:00 με τη Γερμανία και την Τουρκία να έρχονται αντιμέτωπες
Η Εθνική δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία και πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.
Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68 και αποκλείστηκε από τον τελικό στον οποίο προκρίθηκε καθαρά και δίκαια η Τουρκία.
Η Εθνική θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στις 17:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής, απέναντι στην πολύ καλή Φινλανδία, με μετάδοση από ΕΡΤ και Novasports start.
Η Τουρκία θα διεκδικήσει το χρυσό απέναντι στην Γερμανία, σε ένα ματς που φαντάζει εξαιρετικά απρόβλεπτο και αμφίρροπο.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68 και αποκλείστηκε από τον τελικό στον οποίο προκρίθηκε καθαρά και δίκαια η Τουρκία.
Η Εθνική θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στις 17:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής, απέναντι στην πολύ καλή Φινλανδία, με μετάδοση από ΕΡΤ και Novasports start.
Η Τουρκία θα διεκδικήσει το χρυσό απέναντι στην Γερμανία, σε ένα ματς που φαντάζει εξαιρετικά απρόβλεπτο και αμφίρροπο.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα