Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Πρώην άσος του ΠΑΟΚ ζητά μεταγραφή 55 εκατ. ευρώ στη Λίβερπουλ – «Θα φτάσει τα 90 εκατομμύρια!»
Πρώην άσος του ΠΑΟΚ ζητά μεταγραφή 55 εκατ. ευρώ στη Λίβερπουλ – «Θα φτάσει τα 90 εκατομμύρια!»
Ο Ντέγιαν Λόβρεν γνωρίζει όσο λίγοι τις απαιτήσεις της άμυνας της Λίβερπουλ και δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την άποψή του για το μέλλον του Ρόναλντ Αραούχο στο «Άνφιλντ»
Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πέρασε και από τον ΠΑΟΚ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, θεωρεί ότι η αγγλική ομάδα πρέπει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ουρουγουανού στόπερ, ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και μετά το καλοκαίρι του 2027.
Ο Αραούχο μετακόμισε στη Λίβερπουλ τον περασμένο Αύγουστο ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στα πλάνα της ομάδας.
Ο 27χρονος έχει συμμετάσχει και στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Premier League, ξεκινώντας βασικός στις οκτώ, ενώ το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2031.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Αραούχο μετακόμισε στη Λίβερπουλ τον περασμένο Αύγουστο ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στα πλάνα της ομάδας.
Ο 27χρονος έχει συμμετάσχει και στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Premier League, ξεκινώντας βασικός στις οκτώ, ενώ το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2031.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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