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Τηλεφωνική απάτη στη Χαλκιδική: Παρίστανε υπάλληλο της ΔΕΗ και έκλεψε από γυναίκα 15 χρυσές λιρές, μία σύλληψη
Τηλεφωνική απάτη στη Χαλκιδική: Παρίστανε υπάλληλο της ΔΕΗ και έκλεψε από γυναίκα 15 χρυσές λιρές, μία σύλληψη
Την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο - Απέσπασε ακόμα ένα ρολόι και 10.000 ευρώ - Έρευνα των Αρχών για τους συνεργούς του
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας προχώρησε την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (12/11) σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στην παθούσα, παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν υπερκατανάλωση ρεύματος λόγω εργασιών στην περιοχή και για αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι της και να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15 χρυσές λίρες, ένα ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς και έφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει.
Επίσης, με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία γυναίκα σε διπλανό σπίτι, όμως χωρίς επιτυχία.
Από την περεταίρω έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι στις 9 Νοεμβρίου κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν ανήλικο σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής και του απέσπασαν 4 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (12/11) σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στην παθούσα, παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν υπερκατανάλωση ρεύματος λόγω εργασιών στην περιοχή και για αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι της και να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15 χρυσές λίρες, ένα ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς και έφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει.
Επίσης, με τον ίδιο τρόπο επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία γυναίκα σε διπλανό σπίτι, όμως χωρίς επιτυχία.
Από την περεταίρω έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι στις 9 Νοεμβρίου κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν ανήλικο σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής και του απέσπασαν 4 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
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