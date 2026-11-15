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Άλλο ένα δικαστικό μπλόκο για τον Τραμπ: Δικαστήριο πάγωσε το κλείσιμο γήπεδου γκολφ στην Ουάσινγκτον
Άλλο ένα δικαστικό μπλόκο για τον Τραμπ: Δικαστήριο πάγωσε το κλείσιμο γήπεδου γκολφ στην Ουάσινγκτον
Παρά το ότι η δικαστική διαμάχη για το μέλλον του χώρου ήταν σε εξέλιξη, ο πρόεδρος παρουσίασε σχέδια για το κλείσιμο επί 15 μήνες
Ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να κλείσει ένα παλαιό γήπεδο γκολφ και πάρκο στην Ουάσινγκτον.
Η απόφαση της δικαστή Άνα Ρέγιες αφορά τα σχέδια του προέδρου για το East Potomac Golf Links, το οποίο, όπως είχε δηλώσει, θα έκλεινε από τις 15 Νοεμβρίου για εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.
Η Ρέγιες έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να κλείσει ούτε το πάρκο ούτε το γήπεδο γκολφ, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του δεν υποχρεούται να διαχειρίζεται ενεργά κανένα από τα δύο. Η εντολή της ισχύει ως τις 28 Νοεμβρίου, επισημαίνει το BBC.
Κατά δήλωσή του, ο Τραμπ σχεδίαζε να αναβαθμίσει το ηλικίας 106 ετών γήπεδο για να δημιουργήσει «ένα από τα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά γήπεδα γκολφ σε ολόκληρο τον κόσμο».
Αφού χαρακτήρισε το σημερινό γήπεδο «Νησί των Σκουπιδιών» («Trash Island»), τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι θα ανακαινιστεί σε διάστημα 15 μηνών για να δημιουργηθεί ένας χώρος που «θα είναι ανοιχτός στο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του γκολφ και θα μπορεί να φιλοξενήσει τουρνουά παγκόσμιας κλάσης». Αυτό παρά το ότι η δικαστική διαμάχη για τον χώρο ήταν σε εξέλιξη.
Στην έκτασης 30 σελίδων απόφασή της, η Ρέγες έκρινε ότι οι αιτιολογήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για το κλείσιμο των γηπέδων ήταν προσχηματικές και ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακούς νόμους «για να τηρήσει μια αυθαίρετη προθεσμία».
«Η κυβέρνηση προτείνει να κλείσει επ’ αόριστον ένα ιστορικό πάρκο, το οποίο απολαμβάνουν καθημερινά κάτοικοι της Ουάσιγκτον όλων των κοινωνικών στρωμάτων», έγραψε η δικαστής.
Η νομική διαμάχη χρονολογείται από τον Φεβρουάριο, όταν η DC Preservation League και άλλοι υπέβαλαν αγωγή σχετικά με τα σχέδια αναδιαμόρφωσης του πάρκου.
Το γήπεδο βρίσκεται περίπου 3,5 χλμ. νότια του Λευκού Οίκου και είναι ένα από τα τρία δημόσια γήπεδα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Η νομική διαμάχη κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο, όταν η NPS άρχισε να κόβει εκατοντάδες δέντρα χωρίς να ειδοποιήσει τη δικαστή παρά μόνο 15 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών.
Αφού κόπηκαν τα δέντρα, η δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την απομάκρυνση των δέντρων τουλάχιστον μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και να της δώσει προειδοποίηση τριών εργάσιμων ημερών για οποιαδήποτε άλλη μόνιμη αλλαγή.
Η απόφαση της δικαστή Άνα Ρέγιες αφορά τα σχέδια του προέδρου για το East Potomac Golf Links, το οποίο, όπως είχε δηλώσει, θα έκλεινε από τις 15 Νοεμβρίου για εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.
Η Ρέγιες έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να κλείσει ούτε το πάρκο ούτε το γήπεδο γκολφ, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του δεν υποχρεούται να διαχειρίζεται ενεργά κανένα από τα δύο. Η εντολή της ισχύει ως τις 28 Νοεμβρίου, επισημαίνει το BBC.
Κατά δήλωσή του, ο Τραμπ σχεδίαζε να αναβαθμίσει το ηλικίας 106 ετών γήπεδο για να δημιουργήσει «ένα από τα καλύτερα και πιο εντυπωσιακά γήπεδα γκολφ σε ολόκληρο τον κόσμο».
Αφού χαρακτήρισε το σημερινό γήπεδο «Νησί των Σκουπιδιών» («Trash Island»), τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι θα ανακαινιστεί σε διάστημα 15 μηνών για να δημιουργηθεί ένας χώρος που «θα είναι ανοιχτός στο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του γκολφ και θα μπορεί να φιλοξενήσει τουρνουά παγκόσμιας κλάσης». Αυτό παρά το ότι η δικαστική διαμάχη για τον χώρο ήταν σε εξέλιξη.
Στην έκτασης 30 σελίδων απόφασή της, η Ρέγες έκρινε ότι οι αιτιολογήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για το κλείσιμο των γηπέδων ήταν προσχηματικές και ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακούς νόμους «για να τηρήσει μια αυθαίρετη προθεσμία».
«Η κυβέρνηση προτείνει να κλείσει επ’ αόριστον ένα ιστορικό πάρκο, το οποίο απολαμβάνουν καθημερινά κάτοικοι της Ουάσιγκτον όλων των κοινωνικών στρωμάτων», έγραψε η δικαστής.
Η νομική διαμάχη χρονολογείται από τον Φεβρουάριο, όταν η DC Preservation League και άλλοι υπέβαλαν αγωγή σχετικά με τα σχέδια αναδιαμόρφωσης του πάρκου.
Το γήπεδο βρίσκεται περίπου 3,5 χλμ. νότια του Λευκού Οίκου και είναι ένα από τα τρία δημόσια γήπεδα που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.
Η νομική διαμάχη κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο, όταν η NPS άρχισε να κόβει εκατοντάδες δέντρα χωρίς να ειδοποιήσει τη δικαστή παρά μόνο 15 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών.
Αφού κόπηκαν τα δέντρα, η δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την απομάκρυνση των δέντρων τουλάχιστον μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και να της δώσει προειδοποίηση τριών εργάσιμων ημερών για οποιαδήποτε άλλη μόνιμη αλλαγή.
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