Μάνουελ Νόιερ: Χώρισε με τη σύζυγό του λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους

Σύμφωνα με την Bild, ο Μάνουελ Νόιερ χώρισε με τη σύζυγό του, Ανίκα Μπίσελ , 2,5 μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους





Η είδηση προκαλεί εντύπωση, καθώς έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.







🚨JUST IN: Manuel Neuer and his wife Anika have reportedly separated months after she gave birth to their second child - Bild Neur left his first wife for Anika in 2020 https://t.co/iXtLlz9Pvz — Polymarket Sports (@PolymarketSport) November 13, 2026

Τι αναφέρει η BILD για τον χωρισμό του Νόιερ







Το γερμανικό μέσο προσπάθησε να εξασφαλίσει κάποιο σχόλιο από τον Μάνουελ Νόιερ, ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπός του χαρακτήρισε την υπόθεση καθαρά προσωπικό και οικογενειακό ζήτημα.



Παράλληλα, η Ανίκα δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια δήλωση, με αποτέλεσμα οι σχετικές πληροφορίες να παραμένουν μέχρι σήμερα ανεπιβεβαίωτες από τους ίδιους.



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Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο του 2023, με πολιτική τελετή στο Τέγκερνζεε της Βαυαρίας, παρουσία ενός περιορισμένου κύκλου συγγενών και φίλων.



Μια σημαντική εξέλιξη στην προσωπική ζωή του Μάνουελ Νόιερ βλέπει το φως της δημοσιότητας, καθώς, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος γκολκίπερ της Μπάγερν Μονάχου φέρεται να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Ανίκα Μπίσελ Η είδηση προκαλεί εντύπωση, καθώς έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα BILD, ο 40χρονος τερματοφύλακας και η 26χρονη σύντροφός του αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, παρά την οικογενειακή τους επέκταση τον περασμένο Αύγουστο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες της BILD, ο γάμος του ζευγαριού φαίνεται πως έχει φτάσει στο τέλος του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.Το γερμανικό μέσο προσπάθησε να εξασφαλίσει κάποιο σχόλιο από τον Μάνουελ Νόιερ, ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπός του χαρακτήρισε την υπόθεση καθαρά προσωπικό και οικογενειακό ζήτημα.Παράλληλα, η Ανίκα δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια δήλωση, με αποτέλεσμα οι σχετικές πληροφορίες να παραμένουν μέχρι σήμερα ανεπιβεβαίωτες από τους ίδιους.Ο Νόιερ και η Ανίκα Μπίσελ είχαν διατηρήσει χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τη μεγάλη δημοσιότητα.Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο του 2023, με πολιτική τελετή στο Τέγκερνζεε της Βαυαρίας, παρουσία ενός περιορισμένου κύκλου συγγενών και φίλων.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η Ανίκα προχώρησε στην αλλαγή του επωνύμου της στο Instagram, επιλέγοντας πλέον το επίθετο του Γερμανού διεθνή.



Αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, οι δυο τους διοργάνωσαν μια εντυπωσιακή γαμήλια γιορτή στο Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, η οποία διήρκεσε αρκετές ημέρες.



Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκδηλώσεις στη λίμνη Καλτεράρο, ρομαντική γαμήλια τελετή, αλλά και ένα πάρτι με έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα και μουσικές επιρροές από την Ίμπιζα. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με μια χαλαρή συγκέντρωση δίπλα στην πισίνα.



Στα τέλη Αυγούστου του 2026, η οικογένεια υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί της, ένα ακόμη αγοράκι, που ήρθε να προστεθεί στον δίχρονο Λούκα.



Παρά τη χαρμόσυνη αυτή εξέλιξη, τα δημοσιεύματα από τη Γερμανία κάνουν πλέον λόγο για κρίση στη σχέση του ζευγαριού και οριστικό χωρισμό.



Προς το παρόν, πάντως, ούτε ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου ούτε η Ανίκα έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες.



Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας να μην εκθέτουν προσωπικές λεπτομέρειες της οικογενειακής τους ζωής.