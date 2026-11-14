Superbet League 2: Έχασε βαθμούς η ΑΕΛ, 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης, τεσσάρα ο Αστέρας Τρίπολης Β στον ΠΑΟΚ Β

Η ΑΕΛ δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες της και έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολη χάνοντας δύο σημαντικούς βαθμούς