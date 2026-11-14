Διεθνής διασυρμός: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για την ήττα της Ελλάδας από την Ολλανδία

Ο ιστορικός διασυρμός της Ελλάδας από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ έχει γίνει πρώτο θέμα στα ξένα ΜΜΕ, τα οποία μιλάνε με σκληρά λόγια για την ήττα της χώρας μας με 7-0