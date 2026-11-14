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Το meme με τη γάτα που ανέβασε η Εθνική Ολλανδίας μετά το έβδομο γκολ κόντρα στην Ελλάδα
Το meme με τη γάτα που ανέβασε η Εθνική Ολλανδίας μετά το έβδομο γκολ κόντρα στην Ελλάδα
Οι Ολλανδοί δημοσίευσαν μια χιουμοριστική εικόνα στον επίσημο λογαριασμό τους, την ώρα που η Εθνική γνώριζε βαριά ήττα στο Άμστερνταμ
Μια ανάρτηση με χιουμοριστικό περιεχόμενο επέλεξε να κάνει η εθνική Ολλανδίας στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, μετά το έβδομο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων για το Nations League.
Συγκεκριμένα, μετά το γκολ του Μάλεν στο 61ο λεπτό, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 7-0, οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσίευσαν ένα meme που απεικόνιζε μια γάτα να πατάει συνεχώς τα πλήκτρα ενός laptop, συνοδεύοντάς το με έκκληση για βοήθεια.
Με αυτόν τον τρόπο, οι Ολλανδοί θέλησαν να σχολιάσουν τη συχνότητα με την οποία αναγκάζονταν να προχωρούν σε αναρτήσεις για τα γκολ της ομάδας τους.
Η Εθνική Ελλάδας είχε βρεθεί από πολύ νωρίς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πετύχει τρία γκολ πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ολλανδία να προηγείται 5-0, ενώ στο 61ο λεπτό η διαφορά είχε ήδη φτάσει στα επτά τέρματα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την πορεία της ελληνικής ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης, καθώς είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ αήττητη έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές, με δύο νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και δύο ισοπαλίες με Ολλανδία και Γερμανία.
Συγκεκριμένα, μετά το γκολ του Μάλεν στο 61ο λεπτό, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 7-0, οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσίευσαν ένα meme που απεικόνιζε μια γάτα να πατάει συνεχώς τα πλήκτρα ενός laptop, συνοδεύοντάς το με έκκληση για βοήθεια.
Με αυτόν τον τρόπο, οι Ολλανδοί θέλησαν να σχολιάσουν τη συχνότητα με την οποία αναγκάζονταν να προχωρούν σε αναρτήσεις για τα γκολ της ομάδας τους.
Send help, please. pic.twitter.com/CM5hWfYBS6— OnsOranje (@OnsOranje) November 13, 2026
Η Εθνική Ελλάδας είχε βρεθεί από πολύ νωρίς σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πετύχει τρία γκολ πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ολλανδία να προηγείται 5-0, ενώ στο 61ο λεπτό η διαφορά είχε ήδη φτάσει στα επτά τέρματα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την πορεία της ελληνικής ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης, καθώς είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ αήττητη έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές, με δύο νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και δύο ισοπαλίες με Ολλανδία και Γερμανία.
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