Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Παναθηναϊκός - Κολοσσός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια ενόψει του αγώνα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδο





Θα είναι πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν που οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους τους φίλους της ομάδας, για αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:







Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H HOTELS COLLECTION, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου (13:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL.



Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας άμεσα και ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί μία ξεχωριστή «πράσινη» μπασκετική Κυριακή! Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, δίνουμε ξανά ραντεβού στο «σπίτι» μας, για να γεμίσουμε τις εξέδρες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και την αγάπη μας για το «τριφύλλι».







Πληροφορίες σχετικά με το Membership 2026/27



Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και της GBL 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την εξασφάλισή του, πέραν από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα επωφεληθούν μοναδικών προνομίων και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του.



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Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:



• Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων προσωρινά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του more.com.

• Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η), αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).

Σε κυκλοφορία βρίσκονται για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου Θα είναι πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν που οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους τους φίλους της ομάδας, για αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.«Για πρώτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί όλο το φίλαθλο κοινό του στο Telekom Center Athens, το «σπίτι» μας, για εντός έδρας αναμέτρηση της GBL!Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό H HOTELS COLLECTION, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου (13:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL.Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας άμεσα και ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί μία ξεχωριστή «πράσινη» μπασκετική Κυριακή! Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι φίλοι του Παναθηναϊκού, δίνουμε ξανά ραντεβού στο «σπίτι» μας, για να γεμίσουμε τις εξέδρες με χαμόγελα, ενθουσιασμό και την αγάπη μας για το «τριφύλλι».Μία Κυριακή γεμάτη μπάσκετ για όλη την οικογένεια σας περιμένει στο Telekom Center Athens, με δράσεις και δραστηριότητες τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου γηπέδου μας, όσο και εντός του glass floor.Πληροφορίες σχετικά με το Membership 2026/27Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague και της GBL 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την εξασφάλισή του, πέραν από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα επωφεληθούν μοναδικών προνομίων και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908, το οποίο θα επιστρέψει σύντομα έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του.Το Membership θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΜΚΑ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηριου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ).Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:• Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων προσωρινά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του more.com.• Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η), αρκεί να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).

• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908 και διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, κάνοντας χρήση του Membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.

• Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να προχωρήσει σε αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά αγώνα, αρκεί οι κάτοχοι αυτών να έχουν προμηθευτεί στα στοιχεία τους το αντίστοιχο Membership.

• Η αγορά των εισιτηρίων στις VIP ζώνες μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά με την ΚΑΕ και μέσω Email στο tickets@paobc.gr και τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Οι φίλαθλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ με αμαξίδιο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ στο tickets@paobc.gr, αποστέλλοντας την απόφαση ΚΕΠΑ και τα στοιχεία συνοδού (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ). Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

• Σημειώνεται, ότι η διαδικασία μεταβίβασης τόσο των μεμονωμένων όσο και των εισιτηρίων διαρκείας δε θα είναι ενεργή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

• Οι πόντοι αγοράς Membership και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2026/27. Περισσότερες πληροφορίες για το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα γνωστοποιηθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το προσεχές διάστημα».