Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός χέρι χέρι στην κορυφή μετά την ήττα των πρασίνων από τη Μπαρτσελόνα - Η βαθμολογία της Euroleague
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Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Euroleague Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός χέρι χέρι στην κορυφή μετά την ήττα των πρασίνων από τη Μπαρτσελόνα - Η βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα συγκατοικούν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 8-3

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός χέρι χέρι στην κορυφή μετά την ήττα των πρασίνων από τη Μπαρτσελόνα - Η βαθμολογία της Euroleague
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Ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς κράτουσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά η Μπαρτσελόνα με απίθανη ανατροπή μέσα στο T-Center, επικράτησε με 76-74 χάρη στο απίθανο ματς που έκανε ο Ρόμπινσον με μεγάλα σουτ.

Έτσι οι πράσινοι έπεσαν στο 8-3, με τους Καταλανούς να τους πιάνουν και να έχουν το ίδιο ρεκόρ.

Μαζί στο ίδιο ρεκόρ και ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια.

Η Εφές εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στη Βίρτους και ανέβηκε στο 5-6 στη βαθμολογία με κορυφαίους τους Λόιντ και Μάλκολμ.

H 11η αγωνιστική

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109
Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
Κλείσιμο
Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-76
Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95

Η Βαθμολογία:
Βαλένθια 8-3
Παναθηναϊκός 8-3
Ολυμπιακός 8-3
Μπαρτσελόνα 8-3
Ερυθρός Αστέρας 7-4
Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
Φενέρμπαχτσε 7-4
Ζάλγκιρις 7-4
Ντουμπάι 7-4
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
Παρτίζαν 6-5
Παρί 5-6
Αναντολού Εφές 5-6
Μπεσίκτας 5-6
Βιλερμπάν 4-7
Βίρτους Μπολόνια 4-7
Μπάγερν Μονάχου 3-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
Αρμάνι Μιλάνο 1-10
Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
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