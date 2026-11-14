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Συγκινητικές στιγμές στο φιλικό ΠΑΟΚ-Παρτίζαν στην Τούμπα: Οι παίκτες των δύο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
Συγκινητικές στιγμές στο φιλικό ΠΑΟΚ-Παρτίζαν στην Τούμπα: Οι παίκτες των δύο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
Από νωρίς οπαδοί και των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν εκτός γηπέδου φώναξαν συνθήματα και πήραν μέρος σε εκδηλώσεις που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ για την ξεχωριστή μέρα
Ένα μεγάλο πάρτι στήθηκε έξω από την Τούμπα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και της Παρτίζαν που έχουν κάνει το ταξίδι από τη Σερβία για να γιορτάζουν τα 100 χρόνια του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
Από νωρίς η fan zone έξω από το γήπεδο ήταν κατάμεστη από κόσμο, καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας βρίσκονται εκεί, συμμετέχουν στα δρώμενα - με οικοδεσπότη τον Γιώργο Μαυρίδη- και έχουν και την ευκαιρία να δουν από κοντά και να πάρουν αυτόγραφα από παίκτες της ομάδας.
Οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα, ενώ στη συνέχεια οι μικροί φίλοι πήραν μέρος με ποδοσφαιρικά παιχνίδια.
Το σκηνικό μεταφέρθηκε μέσα στο γήπεδο, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων πήγαν με ανθοδέσμες στο θύρα 4 για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν φύγει από τη ζωή.
Από νωρίς η fan zone έξω από το γήπεδο ήταν κατάμεστη από κόσμο, καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας βρίσκονται εκεί, συμμετέχουν στα δρώμενα - με οικοδεσπότη τον Γιώργο Μαυρίδη- και έχουν και την ευκαιρία να δουν από κοντά και να πάρουν αυτόγραφα από παίκτες της ομάδας.
Οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα, ενώ στη συνέχεια οι μικροί φίλοι πήραν μέρος με ποδοσφαιρικά παιχνίδια.
Το σκηνικό μεταφέρθηκε μέσα στο γήπεδο, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων πήγαν με ανθοδέσμες στο θύρα 4 για να αποτίσουν φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν φύγει από τη ζωή.
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