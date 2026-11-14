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Ολυμπιακός: Κάταγμα στο δάχτυλο του δεξιού χεριού ο Μιλουτίνοφ, χάνει Άρη και Μακάμπι
Ολυμπιακός: Κάταγμα στο δάχτυλο του δεξιού χεριού ο Μιλουτίνοφ, χάνει Άρη και Μακάμπι
Ο Σέρβος ψηλός των «ερυθρόλευκων» υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός
Νέο πρόβλημα τραυματισμού στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα με τον Άρη για το ελληνικό πρωτάθλημα ούτε και στον αγώνα της Τρίτης (17/11) κόντρα στην Μακάμπι για την Euroleague.
Ο Σέρβος ψηλός των πρωταθλητών Ευρώπης υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός.
Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τον Άρη:
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Τάισον Γουόρντ
Τζορτζ Πάπας
Νίκος Πλώτας
Σάσα Βεζένκοφ
Κώστας Παπανικολάου
Όμηρος Νετζηπογλου
Εμπάι Εντζάι
Αντώνης Καραγιαννίδης
Ο Σέρβος ψηλός των πρωταθλητών Ευρώπης υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός.
Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τον Άρη:
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Τάισον Γουόρντ
Τζορτζ Πάπας
Νίκος Πλώτας
Σάσα Βεζένκοφ
Κώστας Παπανικολάου
Όμηρος Νετζηπογλου
Εμπάι Εντζάι
Αντώνης Καραγιαννίδης
Κόρι Τζόζεφ
Ντόντα Χολ
Εβάν Φουρνιέ
Ντόντα Χολ
Εβάν Φουρνιέ
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