Γιοβάνοβιτς: «Αυτό το παιχνίδι θα μας πληγώνει για πολύ καιρό»

Την απογοήτευσή του για την εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στην αναμέτρηση με την Ολλανδία εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη Nova μετά τη βαριά ήττα με 7-0 στο Άμστερνταμ.Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε πως η «γαλανόλευκη» δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για τις απαιτήσεις του αγώνα, με αποτέλεσμα να γίνει εύκολος στόχος για τους Ολλανδούς.«Αν υποθέσουμε ότι το παιχνίδι είναι μια συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου στην έδρα μας, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για την αναμέτρηση. Μετά από λίγο ήμασταν εύκολος στόχος για την Ολλανδία».«Είναι δύσκολη η ώρα για όλους μας. Ήταν ένα παιχνίδι που ήμασταν πολύ αδύναμοι. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό που έπρεπε. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη του αγώνα».«Προσπαθούμε να ανέβουμε επίπεδο με όλες αυτές τις ομάδες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια αποδείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό το ματς με την Ολλανδία μάς έδειξε ότι έχουμε ακόμα πολύ προσπάθεια. Αυτό το παιχνίδι μάς πλήγωσε και θα μας πληγώνει για πολύ καιρό ακόμα».«Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι. Είμαστε ακόμα όλοι μας, όχι ακριβώς σοκαρισμένοι. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι το πιο ευχάριστο. Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα.Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος.Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».