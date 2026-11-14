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Γιοβάνοβιτς για το 7-0 από την Ολλανδία: Υπάρχει απογοήτευση, το αποτέλεσμα δημιουργεί κλίμα που δεν θέλουμε
Γιοβάνοβιτς για το 7-0 από την Ολλανδία: Υπάρχει απογοήτευση, το αποτέλεσμα δημιουργεί κλίμα που δεν θέλουμε
Ο προπονητής της Εθνικής έκανε το δικό του σχόλιο για το εφιαλτικό βράδυ στο Άμστερνταμ
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το εφιαλτικό βράδυ που έζησε η Εθνική Ελλάδας στην Ολλανδία.
Ο τεχνικός της «γαλανόλευκης» τόνισε για την ήττα: «Είμαστε μετά από παιχνίδι που ήταν άσχημο. Αυτά λειτουργούν έτσι για την ομάδα. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το ματς με τη Σερβία. Θα πρέπει να δούμε αρκετά πράγματα για την εξέλιξη του αγώνα. Και τη δημιουργία ενός κλίματος που δεν θέλουμε.
Δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Όταν είσαι πίσω 3-0 στο 18' ήταν σοκ, δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο ματς.
Σίγουρα ακόμα είναι νωρίς. Είμαστε μετά το ματς. Υπάρχει απογοήτευση για όλο τον κόσμο. Είναι μια περίεργη αίσθηση που δεν την είχαμε ζήσει μαζί. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Σερβία» είπε ο Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του ALPHA.
Ο τεχνικός της «γαλανόλευκης» τόνισε για την ήττα: «Είμαστε μετά από παιχνίδι που ήταν άσχημο. Αυτά λειτουργούν έτσι για την ομάδα. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το ματς με τη Σερβία. Θα πρέπει να δούμε αρκετά πράγματα για την εξέλιξη του αγώνα. Και τη δημιουργία ενός κλίματος που δεν θέλουμε.
Δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Όταν είσαι πίσω 3-0 στο 18' ήταν σοκ, δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στο ματς.
Σίγουρα ακόμα είναι νωρίς. Είμαστε μετά το ματς. Υπάρχει απογοήτευση για όλο τον κόσμο. Είναι μια περίεργη αίσθηση που δεν την είχαμε ζήσει μαζί. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Σερβία» είπε ο Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του ALPHA.
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