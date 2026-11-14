Ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε με τη Γερμανία και δεν παίζει απέναντι στην Ελλάδα, βίντεο
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Αντρίγια Ζίβκοβιτς Εθνική Σερβίας Εθνική Ελλάδας

Ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε με τη Γερμανία και δεν παίζει απέναντι στην Ελλάδα, βίντεο

Ο διεθνής Σέρβος άσος του ΠΑΟΚ είδε την κόκκινη κάρτα και δε θα αγωνιστεί στο Βόλο

Ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε με τη Γερμανία και δεν παίζει απέναντι στην Ελλάδα, βίντεο
Χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα παίξει η Σερβία στο Βόλο απέναντι στην Ελλάδα (16/11, 21:45) στο κρίσιμο για την Εθνική ματς, την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League. 

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ μπήκε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με το σκορ στο 0-2. Με το σκορ στο 1-3 και με το ματς στο 89' είδε την κόκκινη κάρτα. 

Αποτέλεσμα είναι ο Ζίβκοβιτς να μην είναι στη διάθεση των Σέρβων στο ματς με την Εθνική ομάδα στο Βόλο.  

Δείτε ΕΔΩ τη φάση της αποβολής του Ζίβκοβιτς.

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