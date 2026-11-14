Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πέταξαν τον Ρόμπινσον στο glass floor του T-Center μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πέταξαν τον Ρόμπινσον στο glass floor του T-Center μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα αποθέωσαν τον Τζάστιν Ρόμπινσον μετά τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό

Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πέταξαν τον Ρόμπινσον στο glass floor του T-Center μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό
Η Μπαρτσελόνα «δια χειρός» Τζάστιν Ρόμπινοσν... απέδρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74.

Οι παίκτες των «μπλαουγκράνα» μετά τη λήξη της αναμέτρησης έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη, ρίχνοντας στο glass floor τον συμπαίκτη τους για τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Μπαρτσελόνα:



Πηγή: gazzetta.gr

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