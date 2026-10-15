Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ολλανδία - Ελλάδα: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν στους φίλους της Εθνικής
Ολλανδία - Ελλάδα: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν στους φίλους της Εθνικής
Ο αγώνας του Nations League θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ
Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική της League A του UEFA Nations League.
Πρόκειται για ακόμη ένα διαδοχικό sold out από τους φίλους της Εθνικής, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα, καθώς είχαν εξαντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια, τόσο για τους εντός έδρας αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.
Η Εθνική Ομάδα θα έχει, για ακόμη μία φορά, στο πλευρό της τον κόσμο της, αυτή τη φορά στο Johan Cruijff ArenA του Άμστερνταμ, όπου οι φίλαθλοι θα στηρίξουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς σε ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού στο UEFA Nations League.
Πρόκειται για ακόμη ένα διαδοχικό sold out από τους φίλους της Εθνικής, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα, καθώς είχαν εξαντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια, τόσο για τους εντός έδρας αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.
Η Εθνική Ομάδα θα έχει, για ακόμη μία φορά, στο πλευρό της τον κόσμο της, αυτή τη φορά στο Johan Cruijff ArenA του Άμστερνταμ, όπου οι φίλαθλοι θα στηρίξουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς σε ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού στο UEFA Nations League.
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