Ο Αμάρε Στουνταμάιρ έγινε... αστυνόμος Χαϊτάουερ: Από το ΝΒΑ, υπηρέτης του νόμου στα 44 του χρόνια, φωτογραφίες

Ο 44χρονος πρώην άσος των Φοίνιξ και Νέας Υόρκης τόνισε πως ήταν παιδικό του όνειρο να γίνει αστυνομικός





Στα 14 από αυτά τα χρόνια αγωνίστηκε στο







Μπήκε στο Hall of Fame και όλες οι ομάδες που αγωνίστηκε τον θυμούνται με αγάπη και αθλητικό θαυμασμό για το ταλέντο και την αυταπάρνησή του. Ο 44χρονος Στουνταμάιρ, ωστόσο, είδε το μέλλον του μακριά από το μπάσκετ.



Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα όπως είπε, πήρε το σήμα του και πλέον θα υπηρετεί το Νόμο ως







«Γιορτάζει την αποφοίτησή του από την Ακαδημία Βασικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Basic Law Enforcement Academy) της Σχολής Δικαιοσύνης του MDC, έπειτα από μήνες εντατικής εκπαίδευσης», συνεχίζει η ανάρτηση και προσθέτει: «Μάλιστα, αποφοιτά λαμβάνοντας μια ειδική διάκριση. Το βραβείο «Harry ‘Coach’ Everett Award», για τη συμβολή του στην επιτυχία του προγράμματος της ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του».



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Ο ίδιος μίλησε για όνειρο που έγινε πραγματικότητα: «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω, από τότε που ήμουν μικρός», δήλωσε στο Sports Illustrated, για να προσθέσει: «Θυμάμαι, όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό σχολείο, στη διάρκεια της ημέρας επαγγελματικού προσανατολισμού, μας ρωτούσαν, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις και η πρώτη μου απάντηση ήταν αστυνομικός».



Ο Στουνταμάιρ θα ενταχθεί στο αστυνομικό τμήμα που είναι αρμόδιο για τα σχολεία του Μαϊάμι.



«Είναι οικογενειακή υπόθεση. Ο θείος μου, ο αδελφός του, ο ξάδελφός μου είναι αστυνομικοί. Η αδελφή μου φοιτά στην ακαδημία. Οπότε, ουσιαστικά, πρόκειται για οικογενειακή παράδοση» δήλωσε ο πρώην σταρ του NBA.



Αμάρε Στουνταμάιρ πέρασε 18 χρόνια επιτυχιών στα παρκέ. Υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς ψηλούς από όποιες ομάδες μπάσκετ κι αν πέρασε.Στα 14 από αυτά τα χρόνια αγωνίστηκε στο NBA και έκανε όνομα στο Φοίνιξ (8 σεζόν), για να αγωνιστεί μετά για μια πενταετία στη Νέα Υόρκη. Προς το τέλος έπαιξε και περίπου για έναν χρόνο σε Ντάλας και Μαϊάμι. Ο Στουνταμάιρ πέρασε και από την Ευρώπη με Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ.Η επιρροή του ήταν τέτοια που το Φοίνιξ απέσυρε προς τιμήν του τη φανέλα με το Νο32 ενώ στην καριέρα του είχε συνολικά μ.ο. κοντά στους 19 πόντους και τα 8 ριμπάουντ. Έπαιξε σε 6 All Star Game, ήταν κορυφαίος νέος παίκτης της χρονιάς το 2003 ενώ το μπασκετικό του στυλ τα είχε όλα. Και «ξύλο» μέσα στη ρακέτα όποτε χρειαζόταν αλλά και παίκτης κλάσης με την μπάλα.Μπήκε στο Hall of Fame και όλες οι ομάδες που αγωνίστηκε τον θυμούνται με αγάπη και αθλητικό θαυμασμό για το ταλέντο και την αυταπάρνησή του. Ο 44χρονος Στουνταμάιρ, ωστόσο, είδε το μέλλον του μακριά από το μπάσκετ.Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα όπως είπε, πήρε το σήμα του και πλέον θα υπηρετεί το Νόμο ως αστυνομικός. «Ο Αμάρε Στουνταμάιρ άφησε το στίγμα του στα γήπεδα του μπάσκετ. Έξι φορές συμμετέχων στο NBA All-Star Game, Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Παίκτης το 2003 και πρόσφατα ενταχθείς στο Hall of Fame του μπάσκετ, αγωνίστηκε για μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας ομάδας, των Miami Heat», ανέφερε σε ανάρτησή του στο instagram το Miami Dade College, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφίες από την αποφοίτηση του Στουνταμάιρ.«Γιορτάζει την αποφοίτησή του από την Ακαδημία Βασικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Basic Law Enforcement Academy) της Σχολής Δικαιοσύνης του MDC, έπειτα από μήνες εντατικής εκπαίδευσης», συνεχίζει η ανάρτηση και προσθέτει: «Μάλιστα, αποφοιτά λαμβάνοντας μια ειδική διάκριση. Το βραβείο «Harry ‘Coach’ Everett Award», για τη συμβολή του στην επιτυχία του προγράμματος της ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του».Ο ίδιος μίλησε για όνειρο που έγινε πραγματικότητα: «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω, από τότε που ήμουν μικρός», δήλωσε στο Sports Illustrated, για να προσθέσει: «Θυμάμαι, όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό σχολείο, στη διάρκεια της ημέρας επαγγελματικού προσανατολισμού, μας ρωτούσαν, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις και η πρώτη μου απάντηση ήταν αστυνομικός».Ο Στουνταμάιρ θα ενταχθεί στο αστυνομικό τμήμα που είναι αρμόδιο για τα σχολεία του Μαϊάμι.«Είναι οικογενειακή υπόθεση. Ο θείος μου, ο αδελφός του, ο ξάδελφός μου είναι αστυνομικοί. Η αδελφή μου φοιτά στην ακαδημία. Οπότε, ουσιαστικά, πρόκειται για οικογενειακή παράδοση» δήλωσε ο πρώην σταρ του NBA.

Ο Στουνταμάιρ πέρασε σχεδόν 11 μήνες στην ακαδημία και βρήκε κάποιες ομοιότητες με την προετοιμασία στο μπάσκετ. Όσο για το πιο δύσκολο, είναι δίχως αμφιβολία οι ανησυχίες της συζύγου του: «Η σύζυγός μου ανησυχούσε λίγο στην αρχή, καθώς, όπως είναι φυσικό, το επάγγελμα του αστυνομικού ενέχει κινδύνους. Αν έχεις λάβει καλή εκπαίδευση και γνωρίζεις καλά τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, μπορείς να διασφαλίσεις σε κάποιον βαθμό την προσωπική σου ασφάλεια. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί τον βασικό στόχο» δήλωσε ο ίδιος.



Τον Δεκέμβριο του 2022 συνελήφθη με την κατηγορία ότι χτύπησε μία από τις έφηβες κόρες του. Το γραφείο του Εισαγγελέα της Πολιτείας απέσυρε τις κατηγορίες για πλημμέλημα τον Ιανουάριο του 2023.