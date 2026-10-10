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Superbet League 2: Νίκησε και ανέβηκε δεύτερη η Athens Kallithea, βίντεο
Superbet League 2: Νίκησε και ανέβηκε δεύτερη η Athens Kallithea, βίντεο
Η Athens Kallithea νίκησε με σκορ 1-0 τον Πανθρακικό και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Superbet League 2, ενώ περιμένει την Κυριακή το ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρκό και ΑΕΛ
Έστω και προσωρινά η Athens Kallithea ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Superbet League 2, αφού επικράτησε με σκορ 1-0 του Πανθρακικού στο «Ελ Πάσο», σε παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.
Το γκολ του Προβυδάκη στο 54ο λεπτό αποδείχτηκε αρκετό για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα για να πάρει τη νίκη και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρκό και ΑΕΛ για να μάθει τη θέση που θα έχει στην κατάταξη. Την προσεχή Τετάρτη θα παίξει και το εξ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β’.
Στο μεταξύ ο Πανσερραϊκός πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας με σκορ 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης. Λόγω της αφαίρεσης των βαθμών οι Σερραίοι βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα και πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Superbet League 2:
Σάββατο 10/10
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Καλλιθέα - Πανθρακικός 1-0
Κυριακή 11/10
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου
Μαρκό - ΑΕΛ
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος
Ολυμπιακός Β’ - Αστέρας Τρίπολης Β’
Δευτέρα 12/10
Το γκολ του Προβυδάκη στο 54ο λεπτό αποδείχτηκε αρκετό για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα για να πάρει τη νίκη και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρκό και ΑΕΛ για να μάθει τη θέση που θα έχει στην κατάταξη. Την προσεχή Τετάρτη θα παίξει και το εξ αναβολής παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β’.
Στο μεταξύ ο Πανσερραϊκός πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας με σκορ 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης. Λόγω της αφαίρεσης των βαθμών οι Σερραίοι βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα και πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Superbet League 2:
Σάββατο 10/10
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Καλλιθέα - Πανθρακικός 1-0
Κυριακή 11/10
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου
Μαρκό - ΑΕΛ
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος
Ολυμπιακός Β’ - Αστέρας Τρίπολης Β’
Δευτέρα 12/10
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
1. Μαρκό 15
2. Καλλιθέα 12
3. ΑΕΛ 11
4. Πανιώνιος 10
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8 -6αγ.
7. Πανσερραϊκός 6 -6αγ.
8. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6
9. Απόλλων Καλαμαριάς 5
10. ΠΑΟΚ Β’ 5
11. Πύργος 5
12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.
13. Νίκη Βόλου 4
14. Νέστος Χρυσούπολης 4 -6αγ.
15. Ζάκυνθος 2
16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
1. Μαρκό 15
2. Καλλιθέα 12
3. ΑΕΛ 11
4. Πανιώνιος 10
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8 -6αγ.
7. Πανσερραϊκός 6 -6αγ.
8. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6
9. Απόλλων Καλαμαριάς 5
10. ΠΑΟΚ Β’ 5
11. Πύργος 5
12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.
13. Νίκη Βόλου 4
14. Νέστος Χρυσούπολης 4 -6αγ.
15. Ζάκυνθος 2
16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.
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