Superbet League 2: Νίκησε και ανέβηκε δεύτερη η Athens Kallithea, βίντεο

Η Athens Kallithea νίκησε με σκορ 1-0 τον Πανθρακικό και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Superbet League 2, ενώ περιμένει την Κυριακή το ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρκό και ΑΕΛ