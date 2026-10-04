Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
«Ήταν ένα κάθαρμα»: Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «τελειώνει» τον Ολλανδό τεχνικό
«Ήταν ένα κάθαρμα»: Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «τελειώνει» τον Ολλανδό τεχνικό
Παρότι είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους πρωταθλήματος στην Αγγλία (20, όσους και η Λίβερπουλ), τα τελευταία χρόνια δεν ανταποκρίνονται στην ένδοξη ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ήττες στα ντέρμπι, κακές σεζόν και η απουσία της από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (επέστρεψε στο Champions League μόλις φέτος, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας) έχουν φέρει πολλές φορές τους «Κόκκινους Διαβόλους» στο επίκεντρο.
Και τώρα, καθώς ο Μάικλ Κάρικ προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση, ο Φρεντ θυμήθηκε την περίοδο που πέρασε στον σύλλογο και προκάλεσε νέα συζήτηση μεταξύ των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα σκληρά λόγια του για τον πρώην προπονητή του, Έρικ τεν Χαγκ.
Ο Βραζιλιάνος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ατλέτικο Μινέιρο υπό τις οδηγίες του Εντουάρντο Ντομίνγκες, εξαπέλυσε επίθεση στον Ολλανδό προπονητή, τον οποίο επέκρινε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τα αποδυτήρια, μια περίοδο που περιλάμβανε και την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον σύλλογο.
Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον Τεν Χαγκ, ο Φρεντ ξεχώρισε το τακτικό κομμάτι από την ανθρώπινη πλευρά. «Τακτικά ήταν πολύ καλός, αλλά με το γκρουπ ήταν ένα κάθαρμα», δήλωσε χωρίς περιστροφές ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων δειαβόλων» για πέντε σεζόν, πριν αποχωρήσει στα μέσα του 2023.
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Και τώρα, καθώς ο Μάικλ Κάρικ προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση, ο Φρεντ θυμήθηκε την περίοδο που πέρασε στον σύλλογο και προκάλεσε νέα συζήτηση μεταξύ των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα σκληρά λόγια του για τον πρώην προπονητή του, Έρικ τεν Χαγκ.
Ο Βραζιλιάνος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ατλέτικο Μινέιρο υπό τις οδηγίες του Εντουάρντο Ντομίνγκες, εξαπέλυσε επίθεση στον Ολλανδό προπονητή, τον οποίο επέκρινε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τα αποδυτήρια, μια περίοδο που περιλάμβανε και την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον σύλλογο.
Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον Τεν Χαγκ, ο Φρεντ ξεχώρισε το τακτικό κομμάτι από την ανθρώπινη πλευρά. «Τακτικά ήταν πολύ καλός, αλλά με το γκρουπ ήταν ένα κάθαρμα», δήλωσε χωρίς περιστροφές ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων δειαβόλων» για πέντε σεζόν, πριν αποχωρήσει στα μέσα του 2023.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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