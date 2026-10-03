Ίντερ για Κωστούλα: Μόνο ο Καϊσέδο από πάνω του! Η Μπράιτον ονειρεύεται νέα τεράστια πώληση
SPORTS

Ίντερ για Κωστούλα: Μόνο ο Καϊσέδο από πάνω του! Η Μπράιτον ονειρεύεται νέα τεράστια πώληση

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν

Ίντερ για Κωστούλα: Μόνο ο Καϊσέδο από πάνω του! Η Μπράιτον ονειρεύεται νέα τεράστια πώληση
Σύμφωνα με το Fichajes, ο Κωστούλας βρίσκεται στο ραντάρ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Νιούκαστλ από την Premier League, ενώ εκτός Αγγλίας παρακολουθεί την περίπτωσή του και η Ίντερ.

Η Μπράιτον έχει ήδη τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη για την πιθανή παραχώρησή του, καθώς φέρεται να κοστολογεί τον Έλληνα φορ μεταξύ 60 και 70 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαπραγμάτευση με κάποιο από τα ενδιαφερόμενα κλαμπ.

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