Μίλγουολ-Γουέστ Χαμ: Η μακροβιότερη κόντρα του αγγλικού ποδοσφαίρου επιστρέφει μετά από 14 χρόνια, πώς ξεκίνησε και οι ρίζες της

Παρά τη μεγάλη τους αντιπαλότητα και τις βίαιες συγκρούσεις υπάρχει και στιγμή που οι οπαδοί των δύο ομάδων ενώθηκαν. Αυτό συνέβη το 2018 όταν για χάρη της τρίχρονης Ίσλα Κέιτον που έπασχε από καρκίνο αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη την αντιπαλότητα και να συγκεντρώσουν χρήματα. Το 2022 όταν η μικρή έφυγε από τη ζωή τα δύο κλαμπ εξέδωσαν κοινή συλλυπητήρια ανακοίνωση.Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων αναβιώνει σήμερα (14:30) με τις δύο ομάδες να συγκρούονται για την Championship μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ. Για χάρη αυτής της κόντρας έχει γυριστεί το 2005 και η ταινία Green Street Hooligans.