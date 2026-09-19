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Μίλγουολ-Γουέστ Χαμ: Η μακροβιότερη κόντρα του αγγλικού ποδοσφαίρου επιστρέφει μετά από 14 χρόνια, πώς ξεκίνησε και οι ρίζες της
Μίλγουολ-Γουέστ Χαμ: Η μακροβιότερη κόντρα του αγγλικού ποδοσφαίρου επιστρέφει μετά από 14 χρόνια, πώς ξεκίνησε και οι ρίζες της
Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ που ιδρύθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 3 χλμ., είναι από τις μακροβιότερες του αγγλικού ποδόσφαιρο και έχει πολύ βαθιές ρίζες
Το μεγαλύτερο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου επιστρέφει μετά από 14 χρόνια. Το Λονδίνο είναι στο… πόδι λόγω της σαββατιάτικης συνάντησης ανάμεσα σε Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ. Πρόκειται για την πιο σοβαρή κόντρα στο βρετανικό ποδόσφαιρο, τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα που θα αναβιώσει ξανά και οι Αρχές είναι επί ποδός. Αυτή θα είναι η 100ή συνάντηση του ιστορικού ζευγαριού και όλη η Αγγλία και η ποδοσφαιρική Ευρώπη το περιμένει πως και πως.
Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ είναι από τις μακροβιότερες του αγγλικού ποδόσφαιρο και έχει πολύ βαθιές ρίζες. Τα δύο κλαμπ ιδρύθηκαν σε απόσταση μικρότερη των τριών χιλιομέτρων μεταξύ τους. Η Μίλγουολ εμφανίστηκε το 1885 ως «Millwall Rovers» το 1885 από εργάτες του εργοστασίου κονσερβοποιίας και παραγωγής συντηρημένων τροφίμων. Η Γουέστ Χαμ από την πλευρά της εμφανίστηκε μία δεκαετία αργότερα από εργάτες της εταιρείες ναυπηγείων και μεταλλουργίας «Thames Ironwork and Shipbuilding Company».
Κατά συνέπεια κάθε ομάδα οπαδών εργαζόταν για αντίπαλες εταιρείες που ανταγωνίζονταν στην ίδια περιοχή και αυτό από μόνο του φούντωνε τη μεταξύ τους ένταση. Στα μέχρι στιγμής 99 παιχνίδια που έχουν παίξει η Μίλγουολ έχει νικήσει στα 38, η Γουέστ Χαμ στα 34 και 27 ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. Παρά το γεγονός ότι οι ομάδες έπαιζαν σε διαφορετικές κατηγορίες το πάθος έχει παραμείνει μεταξύ των οπαδών. Πρόκειται για μία αντιπαλότητα βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα του βρετανικού χουλιγκανισμού και έχουν γραφτεί βιβλία, αλλά έχουν γυριστεί και ταινίες.
Ο ρόλος της γενικής απεργίας
Πολλές φορές έχουν διαδραματιστεί πολύ σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Πιο πρόσφατα αυτά του 2009 έξω από το Άπτον Παρκ που είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς τραυματίες και έναν οπαδό της Μίλγουολ τραυματισμένο από μαχαίρι. Λέγεται, πάντως ότι η κόντρα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων φούντωσε το 1926 κατά τη διάρκεια της γενικής απεργίας. Κάποιες εκδοχές της ιστορίας αναφέρουν ότι όσοι ήταν κοντά στη Γουέστ Χαμ ήταν απεργοσπάστες. Δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα αυτή η άποψη.
Ο χουλιγκανισμός και οι συγκρούσεις
Οι δύο ομάδες δεν συναντώνται με μεγάλη συχνότητα, αλλά οι οπαδοί θεωρούν τον άλλο σύλλογο ως τον μεγάλο τους αντίπαλο. Τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 ο χουλιγκανισμός άνθισε στην Αγγλία και τα επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων ήταν πολύ έντονα. Το 1972 έγινε αγώνας μνήμης για τον αμυντικό της Μίλγουολ, Χάρι Κριπς , ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Γουέστ Χαμ. Εκείνο το ματς αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο κλαμπ. Τέσσερα χρόνια αργότερα ένας οπαδός της Μίλγουολ, ο Ίαν Πρατ πέθανε σε σιδηροδρομικό σταθμό και εκείνοι της Γουέστ Χαμ τραγουδούσαν σύνθημα για τον νεκρό οπαδό. Τέσσερα χρόνια περίμεναν οι οπαδοί της Μίλγουολ για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Το 1978 πριν το ματς με τη Γουέστ Χαμ διανεμήθηκαν φυλλάδια που έγραφαν: «Ένας οπαδός της Γουέστ Χαμ πρέπει να πεθάνει για να τον εκδικηθεί». Η αστυνομία έκανε επίδειξη δύναμης σε εκείνο το παιχνίδι με δυνάμεις 500 ανδρών. Από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν έξι αστυνομικοί, ενώ έγιναν και 70 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν και πολλά πολεμοφόδια.
Η «σφαγή» την ημέρα της μητέρας
Στις 4 Οκτωβρίου 1986 ο 19χρονος οπαδός της Γουέστ Χαμ, Τέρι Μπερνς μαχαιρώθηκε θανάσιμα από οπαδούς της Μίλγουολ κοντά στον σταθμό του μετρό Embankment. Στις 21 Μαρτίου 2004, ημέρα της μητέρας, η Μίλγουολ νίκησε τη Γουέστ Χαμ με σκορ 4-1. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά νίκης μεταξύ των δύο ομάδων. Σε αυτό το ματς ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών και τα Μέσα ενημέρωσαν χαρακτήρισαν εκείνο το ματς ως «η σφαγή της ημέρας της μητέρας».
Τη σεζόν 2009-2010 η Μίλγουολ κληρώθηκε εκτός έδρας με τη Γουέστ Χαμ στο Λιγκ Καπ και αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ομάδων στη διοργάνωση. Η αστυνομία τότε πήρε την απόφαση να μειώσει τον αριθμό των οπαδών της Μίλγουολ που θα πήγαιναν στο γήπεδο από 3.000 σε 1.500 και αυτό προκάλεσε την οργή τους. Η Γουέστ Χαμ επικράτησε με σκορ 3-1, αλλά η βία και πάλι αμαύρωσε το παιχνίδι. Υπήρξαν εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξαν δύο μαχαιρωμένοι οπαδοί με την αστυνομία τότε να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επεισόδια είχαν οργανωθεί από πριν. Η Μίλγουολ έκανε λόγο τότε για ρατσιστική συμπεριφορά από την πλευρά των οπαδών της Γουέστ Χαμ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι υψηλού κινδύνου και πολλές φορές στο Λονδίνο γίνονται επιχειρήσεις από την πλευρά της για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Το 2017 ο 56χρονος οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ Πολ Ο’Ντόνελ σκοτώθηκε μετά από επίθεση οπαδού της Μίγλουολ, διότι φέρεται να του είπε «Γουέστ Χαμ».
Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Μίλγουολ και Γουέστ Χαμ είναι από τις μακροβιότερες του αγγλικού ποδόσφαιρο και έχει πολύ βαθιές ρίζες. Τα δύο κλαμπ ιδρύθηκαν σε απόσταση μικρότερη των τριών χιλιομέτρων μεταξύ τους. Η Μίλγουολ εμφανίστηκε το 1885 ως «Millwall Rovers» το 1885 από εργάτες του εργοστασίου κονσερβοποιίας και παραγωγής συντηρημένων τροφίμων. Η Γουέστ Χαμ από την πλευρά της εμφανίστηκε μία δεκαετία αργότερα από εργάτες της εταιρείες ναυπηγείων και μεταλλουργίας «Thames Ironwork and Shipbuilding Company».
Κατά συνέπεια κάθε ομάδα οπαδών εργαζόταν για αντίπαλες εταιρείες που ανταγωνίζονταν στην ίδια περιοχή και αυτό από μόνο του φούντωνε τη μεταξύ τους ένταση. Στα μέχρι στιγμής 99 παιχνίδια που έχουν παίξει η Μίλγουολ έχει νικήσει στα 38, η Γουέστ Χαμ στα 34 και 27 ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή. Παρά το γεγονός ότι οι ομάδες έπαιζαν σε διαφορετικές κατηγορίες το πάθος έχει παραμείνει μεταξύ των οπαδών. Πρόκειται για μία αντιπαλότητα βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα του βρετανικού χουλιγκανισμού και έχουν γραφτεί βιβλία, αλλά έχουν γυριστεί και ταινίες.
Ο ρόλος της γενικής απεργίας
Πολλές φορές έχουν διαδραματιστεί πολύ σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Πιο πρόσφατα αυτά του 2009 έξω από το Άπτον Παρκ που είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς τραυματίες και έναν οπαδό της Μίλγουολ τραυματισμένο από μαχαίρι. Λέγεται, πάντως ότι η κόντρα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων φούντωσε το 1926 κατά τη διάρκεια της γενικής απεργίας. Κάποιες εκδοχές της ιστορίας αναφέρουν ότι όσοι ήταν κοντά στη Γουέστ Χαμ ήταν απεργοσπάστες. Δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα αυτή η άποψη.
Ο χουλιγκανισμός και οι συγκρούσεις
Οι δύο ομάδες δεν συναντώνται με μεγάλη συχνότητα, αλλά οι οπαδοί θεωρούν τον άλλο σύλλογο ως τον μεγάλο τους αντίπαλο. Τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 ο χουλιγκανισμός άνθισε στην Αγγλία και τα επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων ήταν πολύ έντονα. Το 1972 έγινε αγώνας μνήμης για τον αμυντικό της Μίλγουολ, Χάρι Κριπς , ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Γουέστ Χαμ. Εκείνο το ματς αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο κλαμπ. Τέσσερα χρόνια αργότερα ένας οπαδός της Μίλγουολ, ο Ίαν Πρατ πέθανε σε σιδηροδρομικό σταθμό και εκείνοι της Γουέστ Χαμ τραγουδούσαν σύνθημα για τον νεκρό οπαδό. Τέσσερα χρόνια περίμεναν οι οπαδοί της Μίλγουολ για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Το 1978 πριν το ματς με τη Γουέστ Χαμ διανεμήθηκαν φυλλάδια που έγραφαν: «Ένας οπαδός της Γουέστ Χαμ πρέπει να πεθάνει για να τον εκδικηθεί». Η αστυνομία έκανε επίδειξη δύναμης σε εκείνο το παιχνίδι με δυνάμεις 500 ανδρών. Από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν έξι αστυνομικοί, ενώ έγιναν και 70 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν και πολλά πολεμοφόδια.
Η «σφαγή» την ημέρα της μητέρας
Στις 4 Οκτωβρίου 1986 ο 19χρονος οπαδός της Γουέστ Χαμ, Τέρι Μπερνς μαχαιρώθηκε θανάσιμα από οπαδούς της Μίλγουολ κοντά στον σταθμό του μετρό Embankment. Στις 21 Μαρτίου 2004, ημέρα της μητέρας, η Μίλγουολ νίκησε τη Γουέστ Χαμ με σκορ 4-1. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά νίκης μεταξύ των δύο ομάδων. Σε αυτό το ματς ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών και τα Μέσα ενημέρωσαν χαρακτήρισαν εκείνο το ματς ως «η σφαγή της ημέρας της μητέρας».
Τη σεζόν 2009-2010 η Μίλγουολ κληρώθηκε εκτός έδρας με τη Γουέστ Χαμ στο Λιγκ Καπ και αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ομάδων στη διοργάνωση. Η αστυνομία τότε πήρε την απόφαση να μειώσει τον αριθμό των οπαδών της Μίλγουολ που θα πήγαιναν στο γήπεδο από 3.000 σε 1.500 και αυτό προκάλεσε την οργή τους. Η Γουέστ Χαμ επικράτησε με σκορ 3-1, αλλά η βία και πάλι αμαύρωσε το παιχνίδι. Υπήρξαν εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξαν δύο μαχαιρωμένοι οπαδοί με την αστυνομία τότε να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επεισόδια είχαν οργανωθεί από πριν. Η Μίλγουολ έκανε λόγο τότε για ρατσιστική συμπεριφορά από την πλευρά των οπαδών της Γουέστ Χαμ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι υψηλού κινδύνου και πολλές φορές στο Λονδίνο γίνονται επιχειρήσεις από την πλευρά της για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Το 2017 ο 56χρονος οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ Πολ Ο’Ντόνελ σκοτώθηκε μετά από επίθεση οπαδού της Μίγλουολ, διότι φέρεται να του είπε «Γουέστ Χαμ».
Όταν η αντιπαλότητα έμεινε στην άκρη
Παρά τη μεγάλη τους αντιπαλότητα και τις βίαιες συγκρούσεις υπάρχει και στιγμή που οι οπαδοί των δύο ομάδων ενώθηκαν. Αυτό συνέβη το 2018 όταν για χάρη της τρίχρονης Ίσλα Κέιτον που έπασχε από καρκίνο αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη την αντιπαλότητα και να συγκεντρώσουν χρήματα. Το 2022 όταν η μικρή έφυγε από τη ζωή τα δύο κλαμπ εξέδωσαν κοινή συλλυπητήρια ανακοίνωση.
Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων αναβιώνει σήμερα (14:30) με τις δύο ομάδες να συγκρούονται για την Championship μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ. Για χάρη αυτής της κόντρας έχει γυριστεί το 2005 και η ταινία Green Street Hooligans.
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