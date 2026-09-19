Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ρεάλ, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και τους αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Ρεάλ, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και τους αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Η Μπράιτον του Κωστούλα θα αναμετρηθεί με την Άρσεναλ του Τζόλη, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά
Σάββατο (19/09) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η δράση ξεκινάει στις 13:45 (ΕΡΤ2 Σπορ), με την ΑΕΚ να αναμετριέται με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ στις 14:30 (Nova Sports Premier League) η Τότεναμ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα και την ίδια ώρα η Μίλγουολ την Γουέστ Χαμ (Magenta Sport 3).
Αργότερα, η Οσασούνα θα υποδεχθεί την Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Magenta Sport 4), η Μπολόνια την Τορίνο (16:00, Magenta Sport 1), η Ουντινέζε την Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 2), η Αναγέννηση Καρδίτσας τον Πανιώνιο (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), η Γκλάντμπαχ τη Μάιντς (16:30, Novasports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Φράιμπουργκ (16:30, Novasports 3), το Αμβούργο την Κολωνία (16:30, Novasports 2) και η Βέρντερ Βρέμης την Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports Extra 2).
Στις 17:00 (Novasports Premier League) η Μπράιτον του Κωστούλα θα αναμετρηθεί με την Άρσεναλ του Τζόλη και την ίδια ώρα η Νιούκαστλ με την Χαλ του Τζολάκη (Novasports Start) και η Έβερτον με την Ίπσουιτς (Nova Sports News).
Στις 17:15 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλαβές (Magenta Sport 4), στις 19:00 η Ρόμα την Ίντερ (Magenta Sport 1), o Ατρόμητος την Κηφισιά (Novasports 2), ενώ στις 19:30 η Νότιγχαμ Φόρεστ την Κόβεντρι (Novasports Premier League), ο Άρης τον Ηρακλή (Novasports Prime), η Στουτγκάρδη τη Ντόρτμουντ (Novasports 3) και η Θέλτα την Σανταντέρ (Magenta Sport 3).
Τέλος στις 21:45 η Βενέτσια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Λάτσιο του Μανδά (Magenta Sport 1), στις 22:00 η Σεβίλλη με την Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3) και στις 22:30 η Σπόρτινγκ με την Αρούκα (Magenta Sport 2).
Αναφορικά με το μπάσκετ στις 17:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας της Μπουργκ με την Παρτίζαν (ΣΚΑΙ) και εκείνος της Φενέρμπαχτσε με τη Ντουμπάϊ BC (Novasports 4), ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναικού με τον ΠΑΟΚ (ΣΚΑΙ) και του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)
Η δράση ξεκινάει στις 13:45 (ΕΡΤ2 Σπορ), με την ΑΕΚ να αναμετριέται με τον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ στις 14:30 (Nova Sports Premier League) η Τότεναμ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα και την ίδια ώρα η Μίλγουολ την Γουέστ Χαμ (Magenta Sport 3).
Αργότερα, η Οσασούνα θα υποδεχθεί την Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Magenta Sport 4), η Μπολόνια την Τορίνο (16:00, Magenta Sport 1), η Ουντινέζε την Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 2), η Αναγέννηση Καρδίτσας τον Πανιώνιο (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), η Γκλάντμπαχ τη Μάιντς (16:30, Novasports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Φράιμπουργκ (16:30, Novasports 3), το Αμβούργο την Κολωνία (16:30, Novasports 2) και η Βέρντερ Βρέμης την Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports Extra 2).
Στις 17:00 (Novasports Premier League) η Μπράιτον του Κωστούλα θα αναμετρηθεί με την Άρσεναλ του Τζόλη και την ίδια ώρα η Νιούκαστλ με την Χαλ του Τζολάκη (Novasports Start) και η Έβερτον με την Ίπσουιτς (Nova Sports News).
Στις 17:15 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλαβές (Magenta Sport 4), στις 19:00 η Ρόμα την Ίντερ (Magenta Sport 1), o Ατρόμητος την Κηφισιά (Novasports 2), ενώ στις 19:30 η Νότιγχαμ Φόρεστ την Κόβεντρι (Novasports Premier League), ο Άρης τον Ηρακλή (Novasports Prime), η Στουτγκάρδη τη Ντόρτμουντ (Novasports 3) και η Θέλτα την Σανταντέρ (Magenta Sport 3).
Τέλος στις 21:45 η Βενέτσια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Λάτσιο του Μανδά (Magenta Sport 1), στις 22:00 η Σεβίλλη με την Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3) και στις 22:30 η Σπόρτινγκ με την Αρούκα (Magenta Sport 2).
Αναφορικά με το μπάσκετ στις 17:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας της Μπουργκ με την Παρτίζαν (ΣΚΑΙ) και εκείνος της Φενέρμπαχτσε με τη Ντουμπάϊ BC (Novasports 4), ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναικού με τον ΠΑΟΚ (ΣΚΑΙ) και του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (13:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Μίλγουλ - Γουέστ Χαμ (14:30, Magenta Sport 3)
- Τότεναμ - Άστον Βίλα (14:30, Novasports Premier League)
- Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Magenta Sport 3)
- Μπολόνια - Τορίνο (16:00, Magenta Sport 1)
- Ουντινέζε - Κάλιαρι (16:00, Magenta Sport 2)
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Αμβούργο - Κολωνία (16:30, Novasports 2)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ (16:30, Novasports 3)
- Γκλάντμπαχ - Μάιντς (16:30, Novasports 5)
- Βέρντερ Βρέμης - Άουγκσμπουργκ (16:30, Novasports Extra 2)
- Ντουμπάι BC - Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports 4)
- Μπουργκ - Παρτίζαν (17:00, ΣΚΑΙ)
- Έβερτον - Ίπσουιτς (17:00, Novasports News)
- Νιούκαστλ - Χαλ (17:00, Novasports Start)
- Μπράιτον - Άρσεναλ (17:00, Novasports Premier League)
- Μπιλμπάο - Αλαβές (17:15, Magenta Sport 4)
- Ατρόμητος - Κηφισιά (19:00, Novasports 2)
- Ρόμα - Ίντερ (19:00, Magenta Sport 1)
- Άρης - Ηρακλής (19:30, Novasports Prime)
- Στουτγκάρδη - Ντόρτμουντ (19:30, Novasports 3)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Κόβεντρι (19:30, Novasports Premier League)
- Θέλτα - Σανταντέρ (19:30, Magenta Sport 3)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 4)
- Βενέτσια - Λάτσιο (21:45, Magenta Sport 1)
- Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 3)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Αρούκα (22:30, Magenta Sport 2)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα