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Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Γουόκερ; Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να εμπλακούν
Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Γουόκερ; Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να εμπλακούν
Ο Λόνι Γουόκερ επέστρεψε στο NBA, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς, όμως η παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν συνοδεύεται από την ασφάλεια ενός εγγυημένου συμβολαίου
Και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά της Ευρώπης.
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έχει ήδη αποδείξει στην Ευρώπη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μετά την παρουσία του στη Ζάλγκιρις, ενώ η επιστροφή του στο NBA δεν σημαίνει πως η ευρωπαϊκή αγορά έχει πάψει να τον παρακολουθεί.
Αν ο Γουόκερ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ των Νάγκετς και βρεθεί εκτός ομάδας μέσα στον Οκτώβριο, τότε είναι δεδομένο πως το όνομά του θα επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έχει ήδη αποδείξει στην Ευρώπη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μετά την παρουσία του στη Ζάλγκιρις, ενώ η επιστροφή του στο NBA δεν σημαίνει πως η ευρωπαϊκή αγορά έχει πάψει να τον παρακολουθεί.
Αν ο Γουόκερ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ των Νάγκετς και βρεθεί εκτός ομάδας μέσα στον Οκτώβριο, τότε είναι δεδομένο πως το όνομά του θα επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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