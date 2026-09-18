Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Γουόκερ; Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να εμπλακούν
SPORTS

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Γουόκερ; Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να εμπλακούν

Ο Λόνι Γουόκερ επέστρεψε στο NBA, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς, όμως η παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν συνοδεύεται από την ασφάλεια ενός εγγυημένου συμβολαίου

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Γουόκερ; Αυτές είναι οι ομάδες που μπορεί να εμπλακούν
Και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά της Ευρώπης. 

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έχει ήδη αποδείξει στην Ευρώπη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, μετά την παρουσία του στη Ζάλγκιρις, ενώ η επιστροφή του στο NBA δεν σημαίνει πως η ευρωπαϊκή αγορά έχει πάψει να τον παρακολουθεί.

Αν ο Γουόκερ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ των Νάγκετς και βρεθεί εκτός ομάδας μέσα στον Οκτώβριο, τότε είναι δεδομένο πως το όνομά του θα επανέλθει δυνατά στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης