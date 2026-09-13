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Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Σπανούλη στην Κύπρο, βίντεο
Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Σπανούλη στην Κύπρο, βίντεο
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν ξέχασαν την προσφορά του κόουτς του Άρη στην ομάδα τους και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του
Μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να είναι πλέον προπονητής του Άρη αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ξεχνά την τεράστια προσφορά του στην ομάδα του Πειραιά.
Πριν το τζάμπολ με την Μακάμπι στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναξε ρυθμικά το όνομα του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος στο ίδιο γήπεδο οδήγησε τον Άρη σε νίκη με 98-74 επί του Ερυθρού Αστέρα.
Μοναδική στιγμή στη Λευκωσία.
Πριν το τζάμπολ με την Μακάμπι στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναξε ρυθμικά το όνομα του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος στο ίδιο γήπεδο οδήγησε τον Άρη σε νίκη με 98-74 επί του Ερυθρού Αστέρα.
Μοναδική στιγμή στη Λευκωσία.
🔴⚪️ Οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν το όνομα του Βασίλη Σπανούλη pic.twitter.com/j3QBGs4kg4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2026
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