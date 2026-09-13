Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Σπανούλη στην Κύπρο, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Βασίλης Σπανούλης Άρης

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Σπανούλη στην Κύπρο, βίντεο

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν ξέχασαν την προσφορά του κόουτς του Άρη στην ομάδα τους και φώναξαν ρυθμικά το όνομά του

Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Σπανούλη στην Κύπρο, βίντεο
Μπορεί ο Βασίλης Σπανούλης να είναι πλέον προπονητής του Άρη αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ξεχνά την τεράστια προσφορά του στην ομάδα του Πειραιά. 

Πριν το τζάμπολ με την Μακάμπι στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» ο κόσμος του Ολυμπιακού φώναξε ρυθμικά το όνομα του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος στο ίδιο γήπεδο οδήγησε τον Άρη σε νίκη με 98-74 επί του Ερυθρού Αστέρα. 

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