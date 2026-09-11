Με καθυστέρηση η άφιξη του Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Με καθυστέρηση η άφιξη του Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Ο 30χρονος επιθετικός από το Κονγκό ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ ότι έχασε την ανταπόκριση της πτήσης του από Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη
Με καθυστέρηση θα γίνει τελικά η άφιξη του Σιμόν Μπάνζα του επιθετικού από το Κονγκό, στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
Ο Σιμόν Μπανζά επρόκειτο να προσγειωθεί στις 08:45 το πρωί της Παρασκευής (11/9) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του στον Δικέφαλο.
Ωστόσο, ο 30χρονος Κονγκολέζος ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν πρόλαβε την ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη και ως εκ τούτου δεν επιβιβάστηκε στην προγραμματισμένη πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Ο Σιμόν Μπανζά επρόκειτο να προσγειωθεί στις 08:45 το πρωί της Παρασκευής (11/9) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του στον Δικέφαλο.
Ωστόσο, ο 30χρονος Κονγκολέζος ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν πρόλαβε την ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη και ως εκ τούτου δεν επιβιβάστηκε στην προγραμματισμένη πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
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