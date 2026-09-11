Με καθυστέρηση η άφιξη του Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
SPORTS
Σιμόν Μπανζά ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη

Με καθυστέρηση η άφιξη του Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο 30χρονος επιθετικός από το Κονγκό ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ ότι έχασε την ανταπόκριση της πτήσης του από Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη

Με καθυστέρηση η άφιξη του Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με καθυστέρηση θα γίνει τελικά η άφιξη του Σιμόν Μπάνζα του επιθετικού από το Κονγκό, στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο Σιμόν Μπανζά επρόκειτο να προσγειωθεί στις 08:45 το πρωί της Παρασκευής (11/9) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του στον Δικέφαλο.

Ωστόσο, ο 30χρονος Κονγκολέζος ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν πρόλαβε την ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη και ως εκ τούτου δεν επιβιβάστηκε στην προγραμματισμένη πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης