Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Πτώση Άνδρας

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση διερευνώνται

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του
Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (11/9) στη Μυτιλήνη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας lesvosnews.net, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης και συγκεκριμένα να έβαφε παράθυρο, όταν  κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες -έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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