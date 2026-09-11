Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Αυτός είναι ο Νο 1 κίνδυνος για την ΑΕΚ στη «μάχη» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ
Αυτός είναι ο Νο 1 κίνδυνος για την ΑΕΚ στη «μάχη» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το… δεξί την παρουσία της στη League Phase του Champions League και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα έχοντας μπροστά της τη δύσκολη αποστολή απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο (14/10, 22:00)
Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς και το επιτελείο του προχωρήσουν σε ανάλυση των Ουκρανών θα δουν πως υπάρχει ένας παίκτης που τα στατιστικά του δείχνουν πως απαιτεί… ειδική αντιμετώπιση.
Ο Γκλέικερ Μεντόζα αποτελεί το νέο επιθετικό «όπλο» της Σαχτάρ και φρόντισε ήδη να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Γκλέικερ Μεντόζα αποτελεί το νέο επιθετικό «όπλο» της Σαχτάρ και φρόντισε ήδη να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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