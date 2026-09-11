Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για δύο υποθέσεις διακίνησης μεταναστών
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για δύο υποθέσεις διακίνησης μεταναστών
Αστυνομικοί εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, πριν από την Ασπροβάλτα, δύο Ι.Χ. με οδηγούς έναν 23χρονο κι έναν 24χρονο, υπήκοοι Μολδαβίας, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, συνελήφθησαν ένας 43χρονος και μία 40χρονη από την Τσεχία
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη, για δύο υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της χώρας.
Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, πριν από την Ασπροβάλτα, δύο Ι.Χ. με οδηγούς έναν 23χρονο κι έναν 24χρονο, υπήκοοι Μολδαβίας. Οι δύο οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν στο σταθμό διοδίων της περιοχής. Στα οχήματα εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις αλλοδαποί, με καταγωγή από το Ιράκ και το Πακιστάν, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν στους χώρους των αποσκευών.
Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, συνελήφθησαν ένας 43χρονος και μία 40χρονη, υπήκοοι Τσεχίας, καθώς στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους εντοπίστηκαν δύο μετανάστες από την Ερυθραία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο διακινούμενοι είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου για τη μεταφορά τους.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, πριν από την Ασπροβάλτα, δύο Ι.Χ. με οδηγούς έναν 23χρονο κι έναν 24χρονο, υπήκοοι Μολδαβίας. Οι δύο οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν στο σταθμό διοδίων της περιοχής. Στα οχήματα εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις αλλοδαποί, με καταγωγή από το Ιράκ και το Πακιστάν, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν στους χώρους των αποσκευών.
Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, συνελήφθησαν ένας 43χρονος και μία 40χρονη, υπήκοοι Τσεχίας, καθώς στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους εντοπίστηκαν δύο μετανάστες από την Ερυθραία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο διακινούμενοι είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου για τη μεταφορά τους.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
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