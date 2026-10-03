Η ΑΕΚ με Τζόζεφ, Νόλεϊ και Πίνκνεϊ νίκησε 91-70 το Μαρούσι στην 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL, βίντεο

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Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στην Stoiximan GBL και επικράτησε με 91-70 του Αμαρουσίου με κορυφαίους Πίνκνεϊ, Νόλεϊ και Τζόζεφ.Για την ομάδα του Σάκοτα ο Νόλεϊ είχε 14 πόντους, ο Πίνκνεϊ 11 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόζεφ πρόσθεσε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.Το πέταλο της SUNEL Arena ήταν άδειο από οργανωμένους, οι οποίοι θέλησαν να στείλουν το μήνυμα τους στη διοίκηση για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.Ο Σάκοτα έβαλε και τον Χαρτώνα, δύο λεπτά πριν το τέλος δίνοντας την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα στον χαρισματικό γκαρντ. Έβαλε και τον Γυμνόπουλο ένα λεπτό πριν τελειώσει το ματς. Μάλιστα ο Χαρτώνας σκόραρε τρίποντο στο τέλος και αποθεώθηκε.Ο Λαρεντζάκης πέρασε στο ματς στα μέσα της πρώτης περιόδου και έγραψε το 9-8. Ο Ερτέλ έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του μόλις μπήκε και έγραψε το 14-12 στο 8'. Ο Νόλεϊ που ήταν πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας στην πρώτη περίοδο, διαμόρφωσε το 18-12 στο τέλος της περιόδου. Το Μαρούσι δυσκολεύτηκε αρκετά επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο.Ο Σάκοτα κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου δοκίμασε σχήμα με τρία γκαρντ (Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Λεκαβίτσιους). Ο Σάλας έβρισκε τρόπους να σκοράρει κοντά στο καλάθι και μείωσε σε 25-20 στο 14'. Ο Μπάρτλεϊ με φοβερό καλάθι έγραψε το 27-22, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο. Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο ημίχρονο ο Πίνκνεϊ με 11.Ο Φλιώνης και ο Τζόζεφ έδωσαν αέρα 10 πόντων στην ομάδα του Σάκοτα για το 54-44 στο 24'. Η ΑΕΚ έτρεξε στον αιφνιδιασμό και με υπέροχο alley oop του Τζόζεφ έκανε το 60-46 αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout.Ο Λαρεντζάκης έβγαλε ενέργεια στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου σε επίθεση και άμυνα. Με 5 σερί πόντους έγραψε το 69-52 για την Ένωση στο 32'. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εξαιρετική και στις δυο μεριές του παρκέ και έφτασε σε μια άνετη νίκη.