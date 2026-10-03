Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ στη Μύκονο με 88-85 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, δείτε βίντεο
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ΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν Αντρέα Τρινκιέρι Μύκονος

Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ στη Μύκονο με 88-85 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, δείτε βίντεο

Η ομάδα του Τρινκιέρι πέρασε με το διπλό από το νησί των Κυκλάδων με σημαντικό τρίποντο του Οσμάν και βολές του Χάτζινς

Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ στη Μύκονο με 88-85 στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, δείτε βίντεο
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Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ στη Μύκονο αλλά με το τρίποντο του Όσμαν και τις βολές του Χάτζινς πήρε τη νίκη με 88-85. 

Το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο, η Μύκονος ισοφάρισε σε 83-83 πριν ο Όσμαν με τρίποντο από τη γωνία δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του Τρινκιέρι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο πριν ο Χάτζινς με δυο βολές κάνει το 88-85 στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 


Η τελευταία επίθεση δεν κατέληξε στο καλάθι και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη τη φετινή Stoiximan GBL. 

Στην αρχή η Μύκονος βρήκε ρυθμό με δύο τρίποντα με Άπλμπι και Σκουλίδα και πήγε στο 10-2, με την είσοδο Καλάθη, Όσμαν να συμμαζεύει κάπως την κατάσταση, αλλά να μην τη βελτιώνει και πολύ για τον ΠΑΟΚ στο 17-12.

Η ομάδα του Τρινκιέρι πέρασε 22-21, τους ακολούθησε προσωρινά ο Μήτρου-Λονγκ, αλλά ήταν άστοχος στη συνέχεια στο τρίποντο, με τη Μύκονο να απαντά, με Λοβ, Φάντερμπερκ για το 33-25. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα 37-32 ως την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, Καλάθης και Όσμαν ξεκίνησαν και ο ΠΑΟΚ θύμισε πως ήταν φαβορί καθώς προηγήθηκε 48-55. Η Μύκονος μείωσε στο 53-55.


Δύο σερί τρίποντα του Χάτζινς κι ένα ακόμα του Μήτρου-Λονγκ, έστειλαν τη διαφορά στο +8 (68-76), με τη Μύκονο πάντως να μην τα παρατάει για το 75-78.

Ο Καλάθης έβαλε το μεγάλο τρίποντο, για το 77-82, αλλά ο Λοβ με δύο δικά του, ισοφάρισε 83-83. Ο Όσμαν ευστόχησε για τρεις για το 83-86, ο Χάτζινς έκανε το 85-88 με βολές και στο τέλος ο Λοβ υπό την πίεση του Όσμαν, αστόχησε για τρεις.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά.

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