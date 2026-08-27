Ηλεκτρικά πατίνια: 115 παραβάσεις σε μία ημέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός

* 3 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα.* 1 παράβαση για κίνηση επί του πεζοδρομίου.* 1 παράβαση για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.Από τις εννέα παραβάσεις μέθης, η μία ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς ο οδηγός του Ελαφριού Προσωπικού Ηλεκτρικού Οχήματος βρέθηκε να οδηγεί με ένδειξη αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.