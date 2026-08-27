Ηλεκτρικά πατίνια: 115 παραβάσεις σε μία ημέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρικά πατίνια Αττική Τροχαία

Ηλεκτρικά πατίνια: 115 παραβάσεις σε μία ημέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός

Πρωταθλητές στις παραβάσεις η μη χρήση κράνους – 78 οδηγοί βρέθηκαν χωρίς προστασία

Ηλεκτρικά πατίνια: 115 παραβάσεις σε μία ημέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός
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Συνολικά 115 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης σε ολόκληρη την Αττική, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Η ειδική τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

27082026 -115- παραβάσεις οδηγών Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τις αρχές να πραγματοποιούν συνολικά 192 ελέγχους σε οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Από τους ελέγχους προέκυψαν συνολικά 115 παραβάσεις, με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους να αποτελεί μακράν τη συχνότερη παράβαση.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

* 78 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
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* 13 παραβάσεις για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας.
* 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
* 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων.
* 3 παραβάσεις για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών.
* 3 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα.
* 1 παράβαση για κίνηση επί του πεζοδρομίου.
* 1 παράβαση για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Από τις εννέα παραβάσεις μέθης, η μία ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς ο οδηγός του Ελαφριού Προσωπικού Ηλεκτρικού Οχήματος βρέθηκε να οδηγεί με ένδειξη αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Ηλεκτρικά πατίνια: 115 παραβάσεις σε μία ημέρα στην Αττική, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός
4 ΣΧΟΛΙΑ

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