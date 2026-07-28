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Τα πραγματικά δεδομένα με Χεζόνια και ΝΒΑ – Αυτόν τον παίκτη έκπληξη προκρίνει ο Ομπράντοβιτς από την Ευρώπη
Τα πραγματικά δεδομένα με Χεζόνια και ΝΒΑ – Αυτόν τον παίκτη έκπληξη προκρίνει ο Ομπράντοβιτς από την Ευρώπη
Η αγορά της EuroLeague βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν σημαντικές εξελίξεις, καθώς αρκετές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές
Μία από αυτές είναι και του Μάριο Χεζόνια, με τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να επηρεάζουν άμεσα τον μεταγραφικό σχεδιασμό κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.
Την ώρα που όλοι περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Κροάτη φόργουορντ, οι ομάδες της EuroLeague δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αλλά παράλληλα δουλεύουν και εναλλακτικές λύσεις, έχοντας ήδη ξεχωρίσει περιπτώσεις παικτών από την ευρωπαϊκή αγορά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Την ώρα που όλοι περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Κροάτη φόργουορντ, οι ομάδες της EuroLeague δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αλλά παράλληλα δουλεύουν και εναλλακτικές λύσεις, έχοντας ήδη ξεχωρίσει περιπτώσεις παικτών από την ευρωπαϊκή αγορά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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