ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Τα πραγματικά δεδομένα με Χεζόνια και ΝΒΑ – Αυτόν τον παίκτη έκπληξη προκρίνει ο Ομπράντοβιτς από την Ευρώπη
SPORTS

Τα πραγματικά δεδομένα με Χεζόνια και ΝΒΑ – Αυτόν τον παίκτη έκπληξη προκρίνει ο Ομπράντοβιτς από την Ευρώπη

Η αγορά της EuroLeague βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν σημαντικές εξελίξεις, καθώς αρκετές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές

Τα πραγματικά δεδομένα με Χεζόνια και ΝΒΑ – Αυτόν τον παίκτη έκπληξη προκρίνει ο Ομπράντοβιτς από την Ευρώπη
Μία από αυτές είναι και του Μάριο Χεζόνια, με τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να επηρεάζουν άμεσα τον μεταγραφικό σχεδιασμό κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Την ώρα που όλοι περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Κροάτη φόργουορντ, οι ομάδες της EuroLeague δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αλλά παράλληλα δουλεύουν και εναλλακτικές λύσεις, έχοντας ήδη ξεχωρίσει περιπτώσεις παικτών από την ευρωπαϊκή αγορά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης