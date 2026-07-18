Η short list του Ομπράντοβιτς, το γαλλικό… ψηστήρι σε Φρανσίσκο και η εκτίμηση στον Σενγκέλια
SPORTS

Η short list του Ομπράντοβιτς, το γαλλικό… ψηστήρι σε Φρανσίσκο και η εκτίμηση στον Σενγκέλια

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός των δύο «αιωνίων» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να παρακολουθούν στενά κάθε ευκαιρία που μπορεί να παρουσιαστεί στην αγορά της EuroLeague

Η short list του Ομπράντοβιτς, το γαλλικό… ψηστήρι σε Φρανσίσκο και η εκτίμηση στον Σενγκέλια
Παρότι οι δύο περιπτώσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους, οι τελευταίες εξελίξεις σε Βιλερμπάν και Μπαρτσελόνα έχουν φέρει στο προσκήνιο δύο ονόματα που μόνο απαρατήρητα δεν περνούν.

Στην πλευρά του Παναθηναϊκού, η αναζήτηση ενός πρωτοκλασάτου point guard συνεχίζεται, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να αποτελεί έναν παίκτη που θα μπορούσε να απασχολήσει μόνο εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν μετά τις σημαντικές οικονομικές περικοπές του γαλλικού συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό εξακολουθεί να υπάρχει η αναζήτηση ενός ποιοτικού φόργουορντ που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ στη θέση «4», με τον Τόρνικε Σενγκέλια να είναι μία περίπτωση που εκτιμάται ιδιαίτερα, καθώς οι εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα και η αναδόμηση του ρόστερ της κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

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