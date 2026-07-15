Άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντίνων στην Ατλάντα λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντίνων στην Ατλάντα λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, δείτε βίντεο
Οπαδοί των αντίπαλων αργεντίνικων συλλόγων Σαν Λορένζο και Χουρακάν χρειάστηκε να χωριστούν από αστυνομικούς
Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία που θα διοργανωθεί σήμερα στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο γήπεδο Mercedes-Benz στην Ατλάντα. Ωστόσο, μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (14/7) σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό. Οπαδοί της εθνικής Αργεντινής αντί να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα αγκαλιασμένοι για την ομάδα τους ενεπλάκησαν σε ένα βίαιο επεισόδιο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της minutouno, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μία συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών της Αλμπισελέστε που διήρκεσε από τις 15:00 έως τις 23:00, με σημαίες, τύμπανα και συνθήματα προκειμένου να ενθαρρύνουν την ομάδα τους ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να διαλύσουν τις ομάδες και να βάλουν ένα τέλος στις ταραχές. Παρόλο που οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τον χώρο, τρία άτομα συνέχισαν και τελικά συνελήφθησαν. Η αντιπροσωπεία της Αργεντινής συνεργάζεται με τις αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ήδη αναλύει εικόνες και αρχεία για να ταυτοποιήσουν όλους όσους εμπλέκονται στα περιστατικά. Όσοι αναγνωριστούν ενδέχεται να τους επιβληθεί ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα του αργεντινικού ποδοσφαίρου.
Από την πλευρά του Σαν Λορένζο ταξίδεψε μια σημαντική αντιπροσωπεία της ομάδας οπαδών γνωστής ως «La Butteler». Μεταξύ αυτών βρίσκονταν αρκετοί ιστορικοί ηγέτες και ορισμένοι πρωταγωνιστές των επεισοδίων που είχαν συμβεί πριν από χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Από την πλευρά της Χουρακάν παρευρέθηκαν διάφοροι οπαδοί, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της «Plaza José C. Paz» και της ομάδας που είναι γνωστή ως «Pagola». Αν και ένας από τους κύριους ηγέτες τους, ο Cone De Respinis, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω του ότι βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, άλλοι ηγέτες συμμετείχαν στο ταξίδι και συνόδευσαν την ομάδα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της minutouno, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μία συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών της Αλμπισελέστε που διήρκεσε από τις 15:00 έως τις 23:00, με σημαίες, τύμπανα και συνθήματα προκειμένου να ενθαρρύνουν την ομάδα τους ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.
Ωστόσο, μια σειρά προκλήσεων ανάμεσα σε οπαδούς των αργεντίνικων συλλόγων, Σαν Λορένζο και Χουρακάν, οδήγησε γρήγορα σε συμπλοκή που ανάγκασε την Αστυνομία της Ατλάντα να παρέμβει. Η σύγκρουση ξέσπασε όταν ορισμένα μέλη της ομάδας του «Globo» (οπαδοί της Χουρακάν) άρχισαν να προκαλούν λεκτικά τους οπαδούς του «Ciclón» (οπαδοί Σαν Λορένζο). Αυτό που αρχικά ήταν προσβολές και προκλήσεις εξελίχθηκε γρήγορα σε μάχη σώμα με σώμα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φίλαθλοι άρχισαν να πετούν καρέκλες, παγκάκια και κουβάδες από ένα κοντινό κατάστημα. Παράλληλα, κάποια άτομα αντάλλαξαν γροθιές, ενώ κυνηγούσαν ο ένας τον άλλον σκορπίζοντας πανικό ανάμεσα στους χιλιάδες Αργεντινούς οπαδούς που συμμετείχαν ειρηνικά στη συγκέντρωση. Οικογένειες και αθώοι οπαδοί έτρεχαν για να σωθούν.
🚨 NO, no es Buenos Aires ni Córdoba, es Atlanta, Estados Unidos— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 15, 2026
Así se agarraron a golpes una aficionados del equipo de fut de Huracan y otra de San Lorenzo, por lo cual 2 fueron arrestados.
Sucios adentro y afuera de las canchas... pic.twitter.com/YdiENjjL3c
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να διαλύσουν τις ομάδες και να βάλουν ένα τέλος στις ταραχές. Παρόλο που οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τον χώρο, τρία άτομα συνέχισαν και τελικά συνελήφθησαν. Η αντιπροσωπεία της Αργεντινής συνεργάζεται με τις αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ήδη αναλύει εικόνες και αρχεία για να ταυτοποιήσουν όλους όσους εμπλέκονται στα περιστατικά. Όσοι αναγνωριστούν ενδέχεται να τους επιβληθεί ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα του αργεντινικού ποδοσφαίρου.
Σαν Λορένζο εναντίον Χουρακάν μία κόντρα που κρατάει χρόνιαΟι εντάσεις μεταξύ των δύο φατριών δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και αρκετές ημέρες γίνονταν ανταλλαγές και προκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, τροφοδοτώντας μια αντιπαλότητα που είχε ήδη γνωρίσει ένα θερμό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018.
Από την πλευρά του Σαν Λορένζο ταξίδεψε μια σημαντική αντιπροσωπεία της ομάδας οπαδών γνωστής ως «La Butteler». Μεταξύ αυτών βρίσκονταν αρκετοί ιστορικοί ηγέτες και ορισμένοι πρωταγωνιστές των επεισοδίων που είχαν συμβεί πριν από χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Από την πλευρά της Χουρακάν παρευρέθηκαν διάφοροι οπαδοί, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της «Plaza José C. Paz» και της ομάδας που είναι γνωστή ως «Pagola». Αν και ένας από τους κύριους ηγέτες τους, ο Cone De Respinis, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω του ότι βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, άλλοι ηγέτες συμμετείχαν στο ταξίδι και συνόδευσαν την ομάδα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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