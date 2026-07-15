Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία είχε να απειλήσει τόσο... λίγο από το 1966
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Μουντιαλ 2026 Μουντιάλ Γαλλία

Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία είχε να απειλήσει τόσο... λίγο από το 1966

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν δεν κατόρθωσε να... πλησιάσει τα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων

Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία είχε να απειλήσει τόσο... λίγο από το 1966
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Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (14/7) η Γαλλία, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ. Η φιναλίστ του 2022 ηττήθηκε με... κάτω τα χέρια από την Ισπανία (2-0) και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο για τρίτο σερί τουρνουά.

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν (που διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία) δεν κατόρθωσε να... πλησιάσει τα στάνταρ των προηγούμενων αγώνων στην τρέχουσα διοργάνωση και μάλιστα κατάφερε να κάνει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, όσον αφορά την απειλή.

Συγκεκριμένα, οι Τρικολόρ είχαν μόλις 0.3 XGoals στο ματς, το χαμηλότερο νούμερο από το πολύ μακρινό 1966, όταν και ξεκινάει η καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων. Συνολικά, η παρέα του Κιλιάν Μπαπέ είχε 10 τελικές, εκ των οποίων οι τρεις στον στόχο, δίχως ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ουνάι Σιμόν.

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