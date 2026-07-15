Το Protothema Sports με καλεσμένους Ιμπαγάσα, Στάνκογλου, Πολυχρονίδη και τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη
Το Protothema Sports με καλεσμένους Ιμπαγάσα, Στάνκογλου, Πολυχρονίδη και τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη
Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή με θητεία στον Ολυμπιακό, μίλησε για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το τι σημαίνει ο αγώνας αυτός για εκείνον και τους συμπατριώτες του
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία απέκλεισε το μεγάλο φαβορί, τη Γαλλία, και περιμένει απόψε να μάθει εάν θα παίξει στον τελικό της Κυριακής με την Αγγλία ή την Αργεντινή. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026, και άλλα πολλά συζητήθηκαν στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Τετάρτης 15 Ιουλίου.
Ο Αριέλ Ιμπαγάσα, παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή με μεγάλη θητεία στη La Liga και στον Ολυμπιακό, μίλησε από τη Μαγιόρκα, για το Αργεντινή - Αγγλία και τι σημαίνει για εκείνον και τους συμπατριώτες του, για τον Λιονέλ Μέσι αλλά και για τον μεγάλο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με τον οποίο πρόλαβε να παίξει αντίπαλος.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή:
Μίλησαν ακόμα ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης αλλά και ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίβερπουλ!
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
Ο Αριέλ Ιμπαγάσα, παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή με μεγάλη θητεία στη La Liga και στον Ολυμπιακό, μίλησε από τη Μαγιόρκα, για το Αργεντινή - Αγγλία και τι σημαίνει για εκείνον και τους συμπατριώτες του, για τον Λιονέλ Μέσι αλλά και για τον μεγάλο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με τον οποίο πρόλαβε να παίξει αντίπαλος.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή:
Μίλησαν ακόμα ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης αλλά και ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίβερπουλ!
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
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